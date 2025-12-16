Infonavit entrega viviendas en Nuevo León

Como parte de la entrega del primer paquete de viviendas edificadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el organismo entregó los primeros 171 hogares correspondientes al estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Infonavit, las viviendas están ubicadas en el fraccionamiento Real de Loreto, ubicado en el municipio de Pesquería, con las siguientes características:

Viviendas de 60 metros cuadrados con dos recámaras.

de 60 metros cuadrados con dos recámaras. Sala - comedor, cocina, baño completo y patio de servicio.

Cuentan con áreas verdes y todos los servicios básicos.

El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que actualmente en Nuevo León se construyen 11,000 viviendas en 1 fraccionamientos de los municipios de Pesquería, Juárez, General Escobedo, García, Cadereyta, Ciénega de Flores y Sabinas Hidalgo. Asimismo, añadió que se espera que, a partir del próximo trimestre del próximo año, se iniciará la obra de 6,800 hogares más.

Avance en meta sexenal

Romero Oropeza recordó que, al cierre del 2025, el Infonavit habrá contratado el inicio de obra de 315,000 viviendas y para el próximo año, se proyectan otras 400,000 más. “Y ya tenemos proyectos que vemos viables para el próximo año por 400,000 viviendas, es decir, en dos años vamos a estar construyendo más de la mitad de la meta del sexenio (1 millón 200,000 viviendas)”.

En su gira por Nuevo León, el director del Infonavit también entregó cancelaciones de hipotecas y también se benefició a dos derechohabientes con la cancelación total de su crédito, por medio del programa Infonavit Solución Integral, los cuales recibieron un descuento conjunto de más de 2 millones 800,000 pesos.