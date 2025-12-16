En vigor, la "Ley Silla": Nuevas obligaciones laborales a partir del 15 de diciembre

Desde el 15 de diciembre de 2025 entraron en vigor la totalidad de las disposiciones de la denominada “Ley Silla”, un cambio normativo que obliga a los centros de trabajo a garantizar el derecho al descanso de las personas trabajadoras que realizan actividades en bipedestación, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La medida deriva del decreto publicado el 19 de diciembre de 2024 y de las disposiciones en materia de factores de riesgo laboral emitidas el 17 de junio de 2025, por lo que, desde esta fecha, todas las obligaciones son plenamente exigibles para patrones de los sectores industrial, comercial y de servicios.

El eje central de la reforma es la obligación patronal de proporcionar sillas o asientos con respaldo en el propio puesto de trabajo para las personas que laboran de pie, permitiéndoles alternar posturas sin interrumpir sus funciones. Cuando la naturaleza de la actividad impida colocar el asiento en el puesto, los empleadores deberán habilitar áreas cercanas con sillas y acordar con las personas trabajadoras el número de pausas y su duración, a fin de garantizar un descanso efectivo durante la jornada.

Otro punto relevante es la exigencia de adecuar el Reglamento Interior de Trabajo. A partir de esta fecha, los centros laborales deben incorporar de manera expresa los factores de riesgo asociados al trabajo en bipedestación, las pausas a las que tienen derecho las personas trabajadoras y la ubicación y disponibilidad de las sillas o asientos con respaldo dentro del centro de trabajo.

La STPS adelantó que el cumplimiento de la Ley Silla será incorporado al Programa Anual de Inspección 2026, con el objetivo de verificar su correcta implementación y acompañar a los centros de trabajo en este proceso de adaptación normativa.

De acuerdo con la dependencia, estas medidas buscan reducir la fatiga y las lesiones musculoesqueléticas, fortalecer la prevención de riesgos laborales y contribuir tanto al bienestar como a la productividad de las personas trabajadoras.

Con la entrada en vigor total de la Ley Silla, la STPS refrenda su compromiso con la dignificación del trabajo, la salud laboral y la construcción de centros de trabajo seguros, alineados con los principios de trabajo digno.