Registro obligatorio de líneas celulares: ¿Necesitas CURP biométrica para vincularla?

Con el objetivo de combatir fraudes, extorsión, secuestro, trata y otras actividades ilícitas, a partir del 9 de enero, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral (empresa).

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que, con esta medida, se elimina el anonimato que permite usar el servicio de telecomunicaciones para cometer delitos en el país.

La pregunta del millón es si para realizar este trámite se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, la cual inició de manera formal el pasado 16 de octubre.

Vamos por partes. Lo primero que debe quedar claro es que el proceso de enrolamiento de un número de celular inicia el 9 de enero, pero hay un periodo para su implementación.

Otro punto importante es que la información que va a proporcionar el cliente será resguardada por las empresas de telefonía celular y no por el gobierno.

Hasta ahora, los usuarios de telefonía móvil de pospago (con contrato en un periodo definido) ya cumplían con esta medida, pero ahora será aplicable a todos los dispositivos que se usan en la nación. Se estima que las líneas de prepago representan 83% del mercado.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el número de líneas móviles activas llegó a 158 millones en el tercer trimestre, de las cuales 16.7% es pospago.

¿Qué pasa si no se asocia una línea con los datos personales? Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (a junio de 2026), su servicio será suspendo. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos del usuario.

“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proceso de vinculación es fácil y rápido, aseguran, y se puede llevar a cabo de forma física, en los centros de atención de las empresas, o en línea, mediante la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles de cada proveedor del servicio de telefonía móvil.

Para validar la identidad de personas físicas, se requerirá una identificación oficial vigente con fotografía y se debe validar la CURP con el Registro Nacional de Población (Renapo).

Los proveedores registrarán el nombre del titular, la CURP, el número telefónico asociado y los procesos propios de validación.

¿Se necesita CURP biométrica para vincular una línea móvil?

Alguna empresas piden esta nueva identificación para llevarlo a cabo, pero no de forma excluyente.

Por ejemplo, Telcel, el operador móvil más grande de México, dio a conocer que va a empezar con este proceso de registro el 7 de enero de 2026. En el caso de la empresa, los usuarios tendrán hasta el 29 de junio para hacerlo. “A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación”.

Para enrolar la identificación oficial con fotografía con la línea, los clientes de Telcel deberán presentar su CURP biométrica. La ventaja es que no es el único documento que se puede emplear. También es posible llevar la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

Si bien la CURP biométrica no es estrictamente necesaria para realizar el trámite, sí da una idea de que poco a poco se va a empezar a pedir para diversos procesos.

La telefónica de Carlos Slim también dio a conocer que, a partir del 6 de febrero de 2026, se pondrá a disposición de los usuarios un portal de consulta en el que se podrá validar si existe alguna línea vinculada con el CURP (personas físicas) o RFC (personas morales).

¿Qué es la CURP biométrica?

Esta nueva identificación, que tiene formato digital y físico, es una versión avanzada de la CURP tradicional que ya conocemos. Además de los 18 caracteres alfanuméricos que contiene y datos personales (nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad), el nuevo registro incluye información biométrica como huellas digitales y escaneo de iris, así como fotografía de rostro completo y firma electrónica.

La CURP con datos biométricos entró en vigor el 17 de julio. Tal como se estipula en el DOF, se otorgó un plazo de 90 días naturales para que tanto instituciones públicas como privadas tomen las medidas necesarias para adoptarla. Esa fecha se cumplió este 16 de octubre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no será obligatoria. “Es opcional, la gente decide si da sus datos o no”.

Sin embargo, en el Artículo 91 Bis del decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se publicó en el DOF el pasado 16 de julio, dice:

“La Clave Única de Registro de Población (...) será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital”.

Además, establece que “todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios”.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx