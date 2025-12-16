El hack de diciembre (que puede salvarte en enero)

Si en estas fechas no vas a ahorrar ni a moderarte con los gastos, hay una jugada que puede evitar que enero aplaste tus finanzas: la consolidación de tus deudas.

La consolidación es una estrategia financiera que consiste en liquidar dos o más adeudos con un préstamo cuya tasa de interés sea menor que las que estás pagando actualmente.

“Lo más sensato sería no excederte con los gastos de diciembre. Pero si no lo piensas hacer, lo segundo más sensato es deshacerte de tus deudas pendientes antes de que llegue la cuesta de enero con el predial, el seguro del coche, las colegiaturas”, dijo Luis Rubén Chávez, CEO de la fintech yotepresto.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico) y de analistas financieros, la próxima cuesta podría ser más compleja que en años anteriores debido al aumento en la inflación y al incremento en impuestos que encarecerán los bienes y servicios en enero.

Ventajas clave de la consolidación de deudas

Mediante la consolidación es posible liquidar deudas de tarjetas de crédito y préstamos bancarios con mensualidades y tasas más bajas, lo que puede traducirse en un ahorro de más del 50% en intereses.

“Otra ventaja importante es que liquidas deudas con tasas variables, como las de las tarjetas, y te quedas con una tasa fija. Así tienes la tranquilidad de que el adeudo no seguirá creciendo de manera indefinida a lo largo del tiempo”, destacó el directivo.

A través de esta estrategia, la fintech yotepresto ha generado un ahorro de más de mil millones de pesos en intereses para sus acreditados, quienes, en promedio, acceden a tasas 22 puntos porcentuales más bajas que las que originalmente pagaban.

Yotepresto: en resumen

Es una fintech autorizada, regulada y supervisada por Condusef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banxico.

Cuenta con más de 4 millones de usuarios, quienes pueden acceder a préstamos de hasta $425,000 con tasas anuales desde 8.9%.*

*CAT PROMEDIO: 26.05% sin IVA. Fecha de cálculo 15 de diciembre de 2025. Calculado para fines informativos y de comparación exclusivamente.