STyFE y Fiscalía de CDMX firman convenio para blindar a mujeres trabajadoras contra violencia laboral

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) formalizaron un convenio de coordinación y colaboración para la atención integral de mujeres que sean víctimas de delitos derivados de su relación laboral. El acuerdo se inscribe en el marco de los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”.

Inés González Nicolás, titular de la STyFE, enfatizó que la alianza va más allá de un simple documento, pues representa "un compromiso para traducir la ley en acciones, para construir rutas de atención, coordinación institucional efectiva y acompañamiento digno para las mujeres trabajadoras".

La funcionaria también reconoció la problemática histórica que busca atender el convenio, al señalar: "Hoy firmamos un convenio que reconoce una realidad histórica: las mujeres somos el 43 % de la población económicamente activa y, aun así, el mundo del trabajo ha sido por décadas un espacio donde la violencia, la discriminación y el silencio se normalizaron”.

Destacó, además, que el acuerdo se sustenta en un sólido marco jurídico, incluyendo el Convenio 190 de la OIT.

Por su parte, Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, explicó que este esfuerzo es un eje central de su plan de política criminal.

"Este convenio nos va a permitir tener mejores protocolos para atención a las mujeres, vamos a trabajar en conjunto en protocolos y en capacitación para prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, y muy importante, para poderlas acompañar a la hora que se identifique un caso de violencia”, indicó Alcalde Luján.

Inés González Nicolás, titular de la STyFE y Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.Especial

El convenio establece compromisos concretos, como que la Fiscalía recibirá y dará trámite inmediato a los casos canalizados por la STyFE, asignándoles un número de registro y manteniendo un seguimiento conjunto. Asimismo, se acordó realizar reuniones trimestrales entre ambas instituciones para la elaboración de protocolos especializados para la atención de mujeres víctimas de delitos en el ámbito laboral en la capital.

La STyFE aprovechó el periodo de activismo para realizar 25 actividades, atendiendo a cerca de 2,000 mujeres a través de capacitación, conferencias, diálogos comunitarios y asesoría jurídica, reafirmando su impulso permanente a acciones contra la violencia de género en los centros de trabajo de la Ciudad de México.