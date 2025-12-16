Claves para mejorar tu resiliencia financiera este cierre de año

La resiliencia financiera es la capacidad para enfrentar emergencias e imprevistos sin desequilibrar tu gasto corriente y permitiendo una recuperación económica rápida. Sin embargo, en México, aunque 52% de la población adulta declara tener algún ahorro, sólo10.3% ha logrado acumular una reserva superior a tres meses de ingresos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi 2023).

Si aún no cuentas con esa resiliencia, uno de los cuatro pilares de la libertad económica, el cierre de año representa una oportunidad ideal para comenzar a construirla. En vez de destinar todos tus recursos extra a gastos inmediatos, considera dirigir parte de ellos a ahorro o inversión formal.

Más allá del habitual consejo de “no gastes todo en las festividades”, el enfoque debe ser el gasto consciente, pensando en que la vida continúa después del último día de 2025.

El reto de la cuesta de enero

El inicio de 2026 se presenta como un periodo retador: incrementos habituales de precios, una economía con lento crecimiento y factores macroeconómicos globales pueden afectar tus finanzas personales. Anticipar y prepararte reducirá el impacto de la cuesta de enero y ayudará a minimizar el estrés financiero.

Según la Ensafi 2023, al menos 37% de la población en México padece un nivel alto de estrés financiero. Esta condición se manifiesta en preocupación y ansiedad no sólo financiera sino física y emocional, con afectaciones al bienestar general, de acuerdo con GNP.

Claves para fortalecer tu resiliencia financiera

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que quienes alcanzan los cuatro pilares de la salud financiera (seguridad, resiliencia, control y planificación, libertad y crecimiento) reportan mayor satisfacción con su calidad de vida, equilibrio entre trabajo y finanzas.

Estas son algunas acciones recomendadas por GNP Seguros para cerrar el año con mejores bases financieras:

Evalúa tu situación actual: Revisa si tienes deudas, fondos de emergencia y metas definidas. Define metas alcanzables: Establece prioridades y considera instrumentos formales de ahorro adecuados a tu ingreso y objetivos familiares. Aprovecha ingresos adicionales: Usa el cierre de año y bonos extra para fortalecer hábitos financieros y garantizar estabilidad en el futuro. Ahorra con propósito: Destina un porcentaje fijo de tus ingresos al ahorro, no solo para emergencias, y elige instrumentos que ofrezcan seguridad y crecimiento. Invierte y piensa en tu retiro: Busca opciones formales para generar un fondo para el retiro, como seguros, que te ayuden a construir patrimonio a largo plazo. Evita fraudes: Verifica la solidez de las instituciones financieras antes de contratar productos o servicios.

Recuerda que construir tu libertad financiera significa tomar decisiones con tranquilidad, sin estrés económico, lo que te permitirá planear tu futuro, cubrir necesidades básicas y dedicar recursos a aquello que más valoras, como el desarrollo personal y familiar.