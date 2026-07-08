Caribe mexicano pierde una quinta parte de los vuelos desde EU para este verano

Cancún, QRoo.- El primer informe del Travel Sentiment Index elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (Starc), de la Universidad Anáhuac Cancún, advierte que el verano 2026 será complicado para el Caribe Mexicano.

La razón principal es una reducción importante en la oferta de vuelos y asientos desde Estados Unidos, el principal mercado emisor del destino.

El estudio también señala que el sargazo sigue influyendo en la conversación digital y puede actuar como freno en las decisiones de viaje si no se maneja bien la percepción entre los turistas. Según el reporte, entre julio y agosto llegarán 561,000 asientos menos y casi 3,000 vuelos menos hacia Cancún, Cozumel y Tulum en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esta contracción supera el 22% en asientos y el 21% en operaciones aéreas.

El efecto inmediato es que suben las tarifas aéreas y desaparecen muchas opciones de vuelos baratos de última hora.

El Travel Sentiment Index funciona como un monitor que combina cuatro elementos antes de que el turista reserve. Mide las búsquedas en internet, la oferta de vuelos, el entorno económico de los países emisores y lo que se dice en redes sociales y foros.

El resultado se expresa en una escala de 0 a 100. Por encima de 90 se considera excelente. Entre 80 y 89 es resiliente. Entre 70 y 79 hay fricción por precio. Por debajo de 70 se entra en zona de contracción.

La caída en la conectividad aérea es el dato que más preocupa en este primer reporte. Varias aerolíneas redujeron de forma notable su programación hacia el Caribe Mexicano. American Airlines bajó casi 15% sus asientos. United Airlines recortó casi 17 por ciento. Spirit Airlines desapareció por completo su oferta en estas rutas. Solo Southwest se mantiene prácticamente estable.

Con menos vuelos disponibles, especialmente los de bajo costo, el turista tiene menos opciones para llegar a precios accesibles. Esto genera mayor sensibilidad al precio total del viaje y obliga a los hoteles y tour operadores a competir con más intensidad por cada reserva.

El estudio señala que la reducción de asientos limita la capacidad de atraer turistas de forma masiva durante los meses de verano y para Quintana Roo las consecuencias son directas.

Los hoteles tendrán que trabajar con menos margen para ofertas de última hora. Las tarifas aéreas más altas obligan a crear paquetes más atractivos o a comunicar mejor el valor del destino, añade el estudio.