Querétaro con pendientes para que las mujeres continúen en el mercado laboral

Querétaro, Qro. Querétaro obtuvo 59.1 puntos, de 100 posibles, en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026 que evalúa la capacidad de las 32 entidades federativas para atraer y retener el talento de las mujeres.

El informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expone que Querétaro se situó en la posición 12, tras avanzar dos lugares respecto al ranking del 2025. Registró un desempeño medio alto, el tercero de seis niveles (muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo); el documento analiza 16 indicadores en tres pilares: entrada al mercado laboral, permanencia y autonomía económica.

Entre las tres categorías analizadas, y en comparación con el resto de entidades, el informe muestra que, aunque Querétaro está en las primeras posiciones de condiciones para que las mujeres ingresen al mercado laboral, en contraste, está en los últimos lugares de circunstancias para que permanezcan en el campo laboral, debido a los retos en brecha de ingresos, trabajo de cuidados, incidencia de delitos sexuales, entre otros puntos.

Cuarto lugar en ingreso al mercado

En la entrada de las mujeres al mercado laboral, Querétaro se colocó en el cuarto lugar. Se analizó que 49.5% de las mujeres mayores de edad tienen al menos educación superior; también, se midió el embarazo adolescente: tienen menos de 20 años las madres de 11.7% de los nacimientos.

En Querétaro también prevalece desigualdad en el trabajo no remunerado (TNR), debido a que las mujeres destinan semanalmente 55.5% de tiempo adicional al que dedican los hombres. Además, 12.1% de las trabajadoras potenciales están desocupadas, subocupadas o disponibles, pero no activas en la economía.

Este apartado también analiza aspectos de seguridad: por ejemplo, en Querétaro 23% de las mujeres dejaron de usar el transporte público por temor a ser víctimas de algún delito. Y tiene una tasa de 1.8 mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidios por cada 100,000 mujeres.

Antepenúltimo en permanencia

Querétaro se colocó en la posición 30 por la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, es decir, fue el tercero con peor desempeño.

Uno de los indicadores más rezagados es la brecha de ingresos por género, que arroja una diferencia de 19.7% entre los ingresos mensuales promedio de hombres y de mujeres.

Al interior del mercado laboral también se observó que 43.6% de las mujeres ocupadas, en el ámbito no agropecuario, laboran en la informalidad.

En este pilar se analizó la cobertura de cuidados en la primera infancia, derivando en que 37.1% de los menores de 0 a 5 años van a una guardería o preescolar. Asimismo, se cuenta con apenas 8.7 unidades de cuidados de adultos mayores por cada 100,000 personas de 65 años y más. Se brindan 20 días de permiso de paternidad remunerados para los trabajadores del gobierno estatal.

Y se registraron 62.7 carpetas de investigación por acoso y hostigamiento sexual por cada 100,000 mujeres, lo que colocó a Querétaro en el lugar 31, fue la peor posición que registró entre los 16 indicadores.

Octavo en autonomía económica

En autonomía económica de las mujeres, se colocó en el octavo lugar entre las entidades federativas.

Para medir ese aspecto se detectó que 28% de las mujeres viven en pobreza laboral, debido a que tienen un ingreso que es inferior al costo de la canasta alimentaria. También se estudió la dependencia de ingresos, es decir, 20.2% de las mujeres (de 15 años en adelante) no perciben ingresos monetarios directos.

Además, solamente 30.8% de las emprendedoras están en la formalidad. Y apenas 14.9% son propietarias o copropietarias de una vivienda.

El IMCO menciona que los estados son claves para desarrollar sistemas de cuidados que faciliten el ingreso y la permanencia al mercado laboral. Ante ello, propone hojas de ruta para construir sistemas de cuidados estatales, presupuesto estatal para políticas de cuidados, así como ampliar los permisos de paternidad.

En el ranking general, Baja California Sur presentó el mejor desempeño (72.3 puntos) y el último sitio fue Oaxaca (25.8 puntos). Mientras 15 estados avanzaron en el ranking, 12 retrocedieron y cinco se mantuvieron.