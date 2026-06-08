Jornadas laborales largas llevan a los mexicanos a cambiar recreación por descanso

El agotamiento laboral está generando que cada vez más personas inviertan su tiempo libre en reponer energías que en actividades recreativas. Más de la mitad de los mexicanos prefieren quedarse en casa para relajarse, mientras se reduce la convivencia familiar y con amistades, y hábitos saludables, como practicar deportes.

Este es uno de los hallazgos clave del estudio Panorama Laboral 2026 de Pluxee. De acuerdo con el informe, el 62.6% de los trabajadores en México prefiere pasar su tiempo libre disfrutando en la comodidad de su casa. La mayoría de los hobbies tuvieron una caída en comparación con el año previo.

“Lo que hace el trabajador mexicano con su tiempo libre refleja el nivel de desgaste que acumula en la semana. El ocio cumple una función de recuperación, no de disfrute”, se destaca en la investigación.

El 55.2% asegura que invierte su tiempo libre en su familia y amigos, y aunque es una proporción grande, se trata del hábito con la mayor reducción, una disminución de 6.6 puntos porcentuales.

Las prácticas de deportes o gimnasio, las actividades recreativas y las salidas para comer o beber, igual se redujeron.

El uso del tiempo libre tiene un vínculo con las horas de trabajo. El 40.3% de las personas labora seis días a la semana y en promedio, pasan más de 55 horas semanales en el trabajo. Y un 6.5% labora siete días con un promedio de 72.1 horas.

“Las jornadas en México siguen largas y las horas extra son la norma, no la excepción. El equilibrio vida-trabajo es el atributo mejor evaluado del año. Las condiciones reales de jornada lo contradicen”, indica Pluxee en su estudio.

En términos generales, el 34% de los mexicanos tiene un alto nivel de estrés laboral, pero ese universo se eleva al 41% entre quienes laboran jornadas laborales extensas, de más de ocho horas diarias.

Las jornadas laborales están mermando la calidad de tiempo que se invierte para hábitos que garantizan el bienestar. Sólo el 38% de las personas considera que tiene un buen balance vida-trabajo.

Este desequilibrio en las horas que se destinan al ámbito personal y laboral se refleja en el tiempo disponible para necesidades básicas; por ejemplo, únicamente tres de cada 10 considera que duerme bien. “El reporte muestra que la salud mental se sostiene principalmente en el entorno familiar y emocional, no en hábitos físicos”, se subraya en el informe.

Mexicanos disfrutan pocos días de vacaciones

Aunque la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) del 2023 amplió el piso mínimo de vacaciones, el 46.4% de los trabajadores entre uno y siete días libres al año, sólo una cuarta parte disfruta entre ocho y 12 días de periodo vacacional.

“La reforma amplió el mínimo. La práctica no siguió el mismo ritmo. El derecho existe. Lo que falta es la condición real para ejercerlo”, se advierte en el estudio.

En el último año, sólo 33.1% de las personas usó sus vacaciones para visitar un destino turístico, este fue el comportamiento que más se redujo (-5.7 puntos porcentuales). También disminuyó 4.3 puntos porcentuales la cantidad de trabajadores (63.3%) que aprovechó su periodo vacacional para reunirse con familia y amigos.

De acuerdo con los hallazgos de Pluxee, esto puede deberse a las limitantes económicas. El 48% destina menos de 5,000 pesos al periodo vacacional. “No es solo el tiempo lo que limita el descanso”, puntualiza el informe.