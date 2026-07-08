Estrellas y Guía Michelin: de promover la conducción a premiar lo mejor de la gastronomía mundial

Hoy nadie duda del prestigio de las estrellas Michelin, parte de la icónica Guía Michelin encargada de analizar, evaluar y recomendar lo mejor de la gastronomía y los viajes. En México cobraron aún más relevancia desde el año pasado, cuando la guía comenzó a reconocer algunos de los mejores restaurantes del país. Pero detrás de ese prestigio hay un dato histórico sorprendente: su vínculo directo con la industria automotriz.

Una guía pensada para que la gente manejara más

La Guía Michelin

En 1889, los hermanos André y Édouard Michelin fundaron una empresa de neumáticos para bicicleta y, poco después, patentaron un diseño de llanta desmontable que sería clave para la movilidad a futuro. Con el auge del automóvil —se estima que al fundarse la marca había menos de 3,000 autos en Francia— Michelin no tardó en desarrollar llantas para coches.

En una jugada de mercadotecnia brillante, la empresa creó una pequeña guía para facilitar los viajes de los automovilistas: consejos sobre el cuidado y cambio de llantas, estaciones de combustible, lugares que visitar y hoteles. La lógica era simple: si la gente manejaba y exploraba más, gastaría más llantas. La primera edición se publicó en agosto de 1900, y en ella André Michelin escribió: "Esta obra aparece con el siglo y durará tanto como él".

¿Por qué la guía dejó de ser gratuita?

Guia Michelin

Durante sus primeros años la guía fue gratuita. La anécdota más conocida cuenta que, en una visita a un taller de neumáticos, André Michelin descubrió que sus guías no se repartían a los clientes, sino que se apilaban para calzar un banquillo y unas mesas. Molesto, y bajo el precepto de que "el hombre solo respeta de verdad aquello por lo que paga", la empresa a partir de la década de 1920 empezó a cobrar 7 francos por ejemplar.

La llegada de hoteles y restaurantes recomendados

Guía Michelin 1900guía Michelin

Durante los primeros años, los únicos restaurantes mencionados eran los de los hoteles recomendados. Ante el creciente interés de los lectores, en 1923 apareció la rúbrica "Hoteles y restaurantes recomendados", que ya evaluaba restaurantes independientes. Esto llevó a los hermanos Michelin a reclutar a los hoy célebres inspectores: especialistas que visitan los restaurantes de forma anónima para evaluar comida, instalaciones y servicio.

De una estrella al sistema de tres estrellas

En 1926 la guía empezó a valorar la calidad con estrellas, aunque entonces solo otorgaba una. Fue en 1931 cuando se implementó el sistema de una, dos o tres estrellas, y en 1936 se publicaron los lineamientos para otorgar cada calificación. El resto es historia: hoy la Guía Michelin es un referente global, con criterios idénticos sin importar el país o la especialidad del restaurante.

Michelin Pilot Sport Cup 2

Del lado automotriz, Michelin se consolidó como uno de los mayores fabricantes de llantas del mundo, con desarrollos todo tipo de autos, desde el hatch más pequeño y eficiente, hasta productos especializados para súper autos con requerimientos de agarre específicos. Sin olvidar el deporte motor, mismo que ha estado ligado a Michelin por décadas a nivel mundial.

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