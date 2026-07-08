Después de 2050, pensionados por Afore serán mayoría en el ISSSTE 

Los pensionados por Afores serán mayoría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) después de 2050, de acuerdo con proyecciones actuariales del mismo organismo incluidas en su Informe Financiero y Actuarial 2026.

Actualmente, el 65% de los pensionados en el ISSSTE o 895,970 jubilados corresponden al régimen del décimo transitorio, es decir, aquel al que pudieron acceder aquellos trabajadores del Estado que cotizaban desde antes de la reforma del 2007.

El número de pensionados bajo el décimo transitorio, en el cual los trabajadores reciben una pensión vitalicia garantizada por el Estado con base en su último sueldo y los años cotizados, ha ido en aumento en los últimos años.

Desde 2019, que el régimen del décimo transitorio representó 55% del total de pensionados, ha habido un aumento de 9 puntos porcentuales y el número creció en 229,068 pensiones.

Si bien se prevé que el régimen pensionario del décimo transitorio siga creciendo en los próximos años, el ISSSTE proyecta que el pico de pensionados bajo este régimen se alcanzará en 2037, cuando habrá hasta 1.2 millones de jubilados de este régimen.

Posterior a ese pico, el ISSSTE detalló que “comenzará una disminución gradual asociada al comportamiento natural de la población pensionada”.

“En contraste, el régimen de Cuentas Individuales mantendrá una trayectoria de crecimiento sostenido durante las próximas décadas, hasta convertirse en el esquema predominante en la segunda mitad del siglo y, eventualmente, en el único régimen vigente al término del horizonte de proyección (100 años)”, dijo el ISSSTE.

Pensionados por Afore son minoría actualmente

Actualmente solo hay 72,580 pensionados del ISSSTE bajo el régimen de contribución definida (Afores), la cual representa apenas el 5% del total de jubilados en el Instituto.

Sin embargo, de los tres regímenes pensionarios que actualmente hay en el ISSSTE, el régimen de las Afores es el que ha crecido de manera más acelerada.

En 2019, el régimen pensionario de las Afores contaba con 36,951 pensiones, por lo que en apenas seis años prácticamente duplicó su tamaño.

“Esta dinámica continuará intensificándose conforme los trabajadores que comenzaron a cotizar después de la entrada en vigor de la Ley de 2007 cumplan las condiciones de edad y antigüedad requeridas para acceder al retiro”, dijo el ISSSTE.

Además, hay 418,773 pensionados bajo el régimen de la ley anterior que fue abrogada con la reforma de 2007, lo cual equivale al 30% del total.

Sin embargo, este último al tratarse de un régimen pensionario cerrado ha ido reduciéndose y seguirá haciéndolo en los próximos años.

“Las pensiones correspondientes a la Ley abrogada continuarán disminuyendo gradualmente hasta aproximarse a cero durante la segunda mitad del presente siglo”, detalló el ISSSTE.

Pico de pensionados se alcanzará en 2056

El ISSSTE prevé que el pico de pensionados (considerando todos los regímenes) se alcance en 2056, cuando habrá hasta 2.3 millones de jubilados.

El ISSSTE afirmó que sus previsiones de largo plazo resaltan la necesidad de fortalecer y diseñar políticas institucionales capaces de anticipar el incremento de la carga pensionaria durante las próximas tres décadas.

Esto al tiempo que se preserve la sostenibilidad financiera del esquema de beneficios definidos, el cual continuará siendo el de mayor peso financiero.

Además, dijo que el aumento proyectado en el número de personas pensionadas, combinado con periodos de supervivencia cada vez más prolongados por el incremento en la esperanza de vida, “representa uno de los principales desafíos institucionales para las próximas décadas, junto con la creciente demanda de servicios de salud para esta población”.