Desaparición del CPTM nos está pasando factura: hoteleros de Cancún

Cancún, QRoo.- El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura, alertó que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en 2018 ha generado un impacto negativo en la promoción internacional del Caribe Mexicano, lo que se refleja en una menor capacidad para atraer turistas de los principales mercados emisores.

Según el líder hotelero, la falta de una estrategia nacional coordinada de promoción ha dejado al destino en desventaja frente a competidores que sí cuentan con respaldo institucional fuerte.

“Hoy nos está cobrando factura no tener esa promoción a nivel país que teníamos antes”, señaló.

De la Peña Segura explicó que la eliminación del CPTM eliminó la coordinación de esfuerzos de promoción a nivel federal, lo que ha debilitado la presencia del Caribe Mexicano en mercados internacionales clave.

En contraste, destinos como Punta Cana mantienen un apoyo constante tanto en promoción como en infraestructura por parte de sus autoridades, lo que les permite sostener una posición más competitiva.

El dirigente hotelero advirtió que esta situación ya se traduce en una desaceleración de los flujos turísticos provenientes de los principales mercados emisores, afectando directamente la ocupación y los ingresos del sector hotelero en Quintana Roo.

La ausencia de una política de promoción unificada, señaló, limita la capacidad del destino para responder de manera efectiva a la competencia internacional y mantener su posicionamiento en el largo plazo.

Lo anterior deriva de que la promoción no solo se limita a campañas publicitarias, sino que también involucra la coordinación con aerolíneas, tour operadores y gobiernos locales para mantener flujos constantes de visitantes. La desaparición del CPTM, en su opinión, rompió ese mecanismo de articulación que permitía al país competir de manera más efectiva en el mercado internacional.