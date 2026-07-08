Intermoda 85 busca fortalecer proyección internacional

Guadalajara, Jal. Con la participación de 600 expositores de toda la República y de más de 14 países, del 21 al 24 de julio próximos se realizará la edición 85 de Intermoda que espera una asistencia de más de 30,000 visitantes, informó su director, Ernesto Hernández.

"Tenemos más de 40,000 metros cuadrados de exhibición, más de 1,500 stands ya comercializados, me atrevo a decir que más de 1,600; más de 1,000 marcas participantes y más de 600 expositores", precisó.

"Intermoda no solo es una feria, es una plataforma integral de negocios, creatividad, formación y conexión para toda la industria de la moda", subrayó Hernández.

Por su parte, el presidente de Intermoda, Jaime Barba, destacó que uno de los principales propósitos de esta edición, será fortalecer la proyección internacional de la feria a través de buscar nuevas oportunidades de colaboración con la industria global.

"Así como el desarrollo de alianzas estratégicas con organismos, cámaras, plataformas especializadas y empresas líderes que fortalezcan el crecimiento y la presencia internacional de nuestra plataforma", expresó Barba.

Debido al compromiso que tiene la exposición del sector de la moda más importante de América Latina con el fortalecimiento del talento emergente, para la edición 85 de Intermoda presentará entre sus novedades "IM Experiences", un espacio concebido para ampliar la exposición de las marcas que integran el pabellón Trending mediante nueve pasarelas, acercándolas directamente a compradores, medios especializados y actores clave del sector.

Como parte del programa de la feria también habrá 15 pasarelas en Fashion Space que reunirán a destacados exponentes del diseño nacional, entre ellos Jesús de la Garsa, Carlos Pineda, Grecia Soto, Paulina Luna, Macario Jiménez y Edher Gin, entre otros talentos que mostrarán las propuestas más relevantes de la temporada.

Otra de las novedades de esta edición será Beauty Zone, una nueva área que responde a la evolución del mercado y a la creciente demanda de compradores y expositores por el sector de la belleza.