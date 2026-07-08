Sin Cruz no hay alianza en Chihuahua: Partido Verde

Arturo Escobar cierra filas con Cruz Pérez Cuéllar rumbo a la encuesta

El coordinador político nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, afirmó que la alianza con Morena y el PT en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuéllar sea designado coordinador del movimiento de la Cuarta Transformación en el estado, al señalar que esa es la condición para que su partido participe en la coalición rumbo al próximo proceso electoral.

Durante la Asamblea Informativa del Partido Verde en Chihuahua, Escobar dejó claro el respaldo de la dirigencia nacional al proyecto encabezado por Cruz Pérez Cuéllar y destacó que acudió al estado acompañado por “los dos bats más fuertes del partido a nivel nacional” para respaldarlo.

“No se trata de elegir al más popular”

Con una analogía futbolística, el dirigente explicó que la decisión que se aproxima debe centrarse en quién está mejor preparado para conducir el movimiento y no únicamente en la popularidad.

“Yo soy demasiado futbolero. Me gusta hacer mis análisis y formaciones, pero siempre lo más importante es el director técnico, y eso es lo que se va a elegir próximamente: quién va a dirigir el movimiento para que la transformación llegue a Chihuahua”, expresó.

Posteriormente lanzó el mensaje central de su intervención.

“Lo quiero decir muy claro: tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”.

Escobar también sostuvo que la definición del perfil no debe responder a un concurso de popularidad, sino a la experiencia, los resultados y la capacidad de gobierno.

“No se trata de elegir al más popular, esto no es La Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien. Y gracias a Dios, lo repito, gracias a Dios Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuéllar, una persona madura que reúne todas las características”.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia de Morena para respaldar al alcalde juarense durante la encuesta interna que definirá la coordinación del movimiento.

“Desde aquí hago la invitación a mis amigos de Morena: en el Verde haremos todo para que Cruz gane la encuesta, para que uno de los mejores políticos que tiene el país sea gobernador de Chihuahua”.

En el encuentro también participaron el dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda; el diputado federal Alejandro Pérez; el presidente del Comité Municipal, Alex Pérez Escalante, así como liderazgos nacionales y estatales del instituto político.

Asimismo, estuvo presente la diputada local Rosana Díaz, quien se inscribió en la encuesta interna para definir la coordinación del movimiento. Durante el evento, los dirigentes del Partido Verde reconocieron su disposición para participar en el proceso y agradecieron que privilegiara la unidad del partido y del proyecto que, afirmaron, busca consolidar la transformación de Chihuahua.