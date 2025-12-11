Mexicanos redefinen prioridades: 84% considera el trabajo esencial, pero no el centro de su vida

Si hay un paradigma que está cambiando en el mundo del trabajo es cómo se percibe el compromiso laboral, y para muestra de ello, la redefinición de prioridades de las personas: el empleo es importante, pero no es el aspecto central ni único en la vida. Esto se refleja en una percepción de satisfacción con el trabajo, pero con límites y priorizando el tiempo para la vida personal.

Este es uno de los hallazgos del estudio Las nuevas reglas del compromiso, de Pluxee e Ipsos. De acuerdo con el informe, el 84% de los mexicanos afirma que el trabajo es esencial, pero no el único foco de su existencia.

“El compromiso está ahí, pero no es totalmente incondicional y si lo reflexionamos, nunca lo ha sido, el trabajo es parte de una ecuación más amplia (…) de hecho, el trabajo se ve como algo positivo, los colaboradores desean comprometerse con su trabajo sin poner en riesgo su salud. Muchos empleados buscan una forma de compromiso equilibrada”, afirmó Javier Alduncin, director de Recursos Humanos de Pluxee durante la presentación del informe.

México es el país con mayor proporción de personas que valora el trabajo como un aspecto importante de su vida, pero no como el eje central. A nivel global, el promedio es de 71 por ciento.

La investigación evidencia un cambio relevante en cómo se percibe el compromiso y las conexiones con el trabajo. Las personas pueden estar a gusto con lo que hacen, pero ya no piensan vivar para trabajar, sus actividades profesionales son una parte de otros motivadores de satisfacción en su vida.

Esto también se refleja en la proporción de personas que asegura que sí cumple con las tareas que se le asignan, pero establece límites. Ese dato es de 39% en México, una cifra ligeramente superior al 34% a nivel global.

Sin embargo, en el caso de quienes reconocen que trabajan todo lo que pueden, en México este enfoque abarca al 36% de la fuerza laboral, se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo del promedio global.

“Eso nos ayuda a decir que en México el trabajo no es el centro, sí es importante, pero no es el centro y por eso se ponen ciertos límites”, señaló Héctor Jaso, líder de Experiencia del Empleado en Ipsos México.

¿Cómo se están recalibrando las prioridades? La investigación muestra que más allá del salario, las personas están valorando cada vez más el tiempo. “Hoy, las personas buscan la libertad de usar su tiempo de forma significativa en los distintos aspectos de su vida. No solo para avanzar en su carrera, sino también para compartir momentos con sus seres queridos, cuidarse a sí mismas y descansar”, se destaca en el informe.

A nivel global, el 37% de los trabajadores indica que si tuviera más tiempo libre por semana lo dedicaría a su familia y un 15% lo destinaría para hacer deporte y actividades físicas que contribuyan a una buena salud.

“Es la nueva moneda de cambio. Ya no es el que paga más, es el que paga bien, pero da la oportunidad de tener trabajo flexible, y este deseo no es porque la gente sea floja, es porque nos abre un mundo de oportunidades y nos hace conectarnos emocionalmente con el trabajo”, expuso Javier Alduncin.

¿Cuándo se comprometen las personas?

El cambio de paradigma sobre el compromiso laboral también influye en las expectativas de lo que esperan las personas de su empleador y los factores que impactan en la satisfacción con el trabajo.

“La relación de una organización con sus empleados es, en esencia, como cualquier vínculo personal sólido. Para que perdure, ambas partes deben dar y recibir. Cualquier percepción de desequilibrio en el esfuerzo o la inversión complica las cosas, generando desconfianza, resentimiento o esa sensación de ‘¿para qué intentarlo?’”, indica el estudio.

El 43% de las personas afirma que el ambiente de trabajo agradable es la principal fuente de satisfacción laboral. En segundo lugar, se ubica el reconocimiento a la contribución (36%), seguido de la diversidad de tareas (30%). “La gran mayoría espera un entorno laboral justo, trato igualitario y seguridad en el empleo”.

Para Héctor Jaso, esta es un área de oportunidad importante. “El reconocimiento es algo que hacemos muy mal”, puntualizó. Una buena parte de los principales factores de satisfacción laboral, agregó, requieren del desarrollo de liderazgo.