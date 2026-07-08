SRE publicará información sobre solicitudes de extradición de EU de Rocha Moya y otros políticos

El Gobierno de México informó este miércoles que harán pública la información sobre peticiones de extradición, tras la orden dada por la presidenta Claudia Sheinbaum en plena polémica por las peticiones de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios, a los que las autoridades mexicanas se niegan a entregar sin las suficientes pruebas que acrediten las acusaciones que pesan en su contra.

"Por instrucciones de la presidenta y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la Cancillería transparentará dicha información", señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un mensaje difundido a través de la red social X.

En el mismo indica que la excepción a esta decisión serán las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, ya que "por su naturaleza tienen carácter reservado". "Nuestro compromiso es con la transparencia", destacó la cancillería mexicana.

Esta medida se da después de que Sheinbaum reiteró que su gobierno rechazará la petición de extradición del gobernador de Sinaloa si Estados Unidos no presenta la pruebas que sustenten sus acusaciones de narcotráfico y de vínculos con el crimen organizado.

De lado de México ven la petición de extradición contra Rocha Moya, así como los casos del fiscal adjunto del estado, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros, como un intento de Washington de inmiscuirse de manera indebida en los asuntos internos de cara a influir en las elecciones de 2027.