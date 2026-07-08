Erling Haaland: de cliente a inversionista de una marca de ligas para el cabello

A sus 25 años, el delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland no sólo ha construido una carrera deportiva, también ha comenzado a desarrollar un portafolio al invertir en la empresa Kknekki, la marca de ligas para el cabello que usa.

Inversión la realizó en 2024, cuando adquirió el 5% de participación de la empresa, propiedad del grupo noruego Bon Dep. Más que convertirse en un embajador de la marca, Haaland decidió involucrarse como socio tras identificar el potencial de crecimiento internacional de un producto que él mismo utilizaba.

La popularidad de Erling Haaland ha impulsado la marca y actualmente ya comercializa cerca de 10 millones de ligas para el cabello al año, ofrece más de 700 combinaciones de colores y tiene presencia en cerca de 6,000 tiendas distribuidas en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia.

La internacionalidad del futbolista también promovió que en el 2025 la empresa acelerara su expansión a Asia, lo cual impulsó un crecimiento del 50% en las ventas.

Kknekki, el negocio de Erling HaalandEspecial.

Haaland y su impacto en el mercado

La participación del futbolista no se limita a la inversión, su imagen se ha convertido en uno de los principales activos comerciales de la compañía. El peinado que lo distingue dentro de la cancha ha dado visibilidad a la marca entre millones de aficionados, al grado de que Kknekki lanzó una colección especial inspirada en Haaland. El kit incluye ocho ligas cuyos colores representan algunos de los equipos donde ha desarrollado su carrera profesional.

Durante el Mundial 2026, el delantero de Manchester City, ha utilizado estos accesorios en cada uno de los partidos con la selección de Noruega, convirtiendo cada aparición en una vitrina internacional para la empresa.

Para la marca, la exposición ha significado un impulso de posicionamiento; para Haaland, la oportunidad de demostrar que su influencia también puede traducirse en valor para las compañías en las que invierte.

Kknekki es apenas una parte de la estrategia empresarial del delantero, puesto que el noruego también ha diversificado su patrimonio con inversiones en bienes raíces, acciones y otros activos financieros, una estrategia que busca generar ingresos más allá de su carrera deportiva.

Su caso refleja una tendencia cada vez más común entre las nuevas generaciones de futbolistas, el aprovechar su marca personal no solo para firmar contratos de patrocinio, sino también para convertirse en socios e inversionistas de las empresas que consumen y ayudan a posicionar.