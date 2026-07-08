Rubén Rocha y la soberanía

El desencuentro con Estados Unidos tiene su origen en las condiciones que facilitaron que agencias de inteligencia norteamericana incursionaran en territorio mexicano en flagrante y descarada violación de la soberanía nacional y hayan echado sal en la herida.

La hipótesis de quien esto escribe es que el desencuentro actual con EU se originó el 6 de julio de 2021, cuando Rubén Rocha Moya fue elegido gobernador, pues sembraron discordia sus complicidades con “los chapitos” que secuestraron operadores del PRI la víspera de los comicios y le ganaron a Ismael “Mayo” Zambada que apoyó al tricolor.

El hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al cumplir sus compromisos con “los chapitos”, como el rol desempeñado al invitar a Ismael “Mayo” Zambada a una reunión y traicionarlo para que lo secuestrarán los estadunidenses, creó las condiciones para la incursión armada que violó la soberanía. Bien dice el axioma político: los problemas de hoy se originan en malas decisiones del pasado.

La política contradictoria en Pemex

Aunque Pemex ha acelerado este año la terminación de pozos exploratorios, los hechos que consigna un reportaje de El Economista revelan que el número de pozos exploratorios terminados es el menor en 29 años.

Un pozo exploratorio terminado, dicen los que sí saben de la industria, es uno que ya está equipado con las tuberías, válvulas y filtros necesarios para, en su momento, extraer petróleo o gas de forma segura y controlada.

Tal circunstancia parece indicar que la política energética enunciada públicamente no alcanzaría los niveles de producción previstos, porque, contrario a la opinión general, apuesta a que el petróleo pronto será sustituido por las energías alternativas.

Salud: ¿y los medicamentos caducos?

Todos los mandos de las clínicas y hospitales del sector salud saben por experiencia que las reglas para el manejo y eliminación de los medicamentos caducos, en la realidad, generan más problemas de los que resuelven.

Eso explicaría la tozudez de la Auditoria Superior de la Federación en perseguir el caso del manejo de los medicamentos caducos en el hospital infantil “Federico Gómez” y en procesar a los mandos de la institución.

Quizá hay una oculta intención del Gobierno en el caso, porque todos en el sector salud saben que la ambigüedad de las reglas oficiales parece diseñada para dificultar la eliminación de medicamentos caducos, pues ni siquiera dice en cuánto tiempo debe hacerse.

NOTAS EN REMOLINO

Cuidado en pacto comercial con Brasil, podría ser el camino para que marcas chinas lleguen a México como si fueran brasileñas para entrar al mercado estadunidense … Por cierto, el incontrolable contrabando de barato calzado chino ha empezado a dañar a las pequeñas empresas mexicanas que fabrican calzado … La creación de las Fuerza Conjunta contra los cárteles de la droga y su establecimiento en territorio de Texas, es la lógica actitud ante la política estadunidense que tiene que combatir a los cárteles sin innecesarias incursiones armadas en México … La revisión que hace la Suprema Corte de Justicia del caso Ayotzinapa ha puesto nerviosos a familiares de los normalistas y organizaciones que han medrado con la tragedia. No maten al lobo, porque se acaba el cuento … Para quienes elaboran planes el sabio centenario Thomas Sowell dejó este consejo: “La pregunta básica no es qué será lo mejor, sino quien decide qué será lo mejor” …