Academia incorpora algoritmo en carrera por el Ariel

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) decidió modificar este año uno de los procesos más sensibles del Premio Ariel: un aspecto crucial de la forma en que se construyen las nominaciones.

Ante el crecimiento sostenido de la producción nacional y el volumen de películas inscritas, la Academia implementó un sistema de asignación mediante un algoritmo que en el proceso de este año se encargó de distribuir de manera aleatoria las obras entre sus integrantes con derecho a voto, con el propósito de que todas fueran vistas en condiciones similares antes de la primera ronda de deliberaciones.

"Buscamos que ninguna película se quedara sin ser mirada", resumió este miércoles el presidente de la AMACC, Daniel Hidalgo, durante el anuncio de los nominados a la edición 68 del Ariel, en una conferencia en la Cineteca Nacional que, más allá de revelar las candidaturas, sirvió para delinear la ruta que pretende seguir la institución en su aniversario número 80.

El nuevo mecanismo respondió a un problema práctico, a decir de Hidalgo. En esta edición se inscribieron 151 producciones —67 largometrajes, 84 cortometrajes y 10 películas iberoamericanas—, un universo que, reconoció, se había vuelto cada vez más difícil de revisar íntegramente para los jurados.

Por ello, explicó que la Academia desarrolló durante entre seis y ocho meses un algoritmo, elaborado con la colaboración de matemáticos de la UNAM, que repartió las películas de forma aleatoria para que cada votante evaluara aproximadamente una cuarta parte del total y, al mismo tiempo, todas las obras tuvieran oportunidades similares de ser vistas.

El presidente de la AMACC aclaró que no se trata de un sistema de inteligencia artificial, sino de una fórmula matemática de distribución, y subrayó que el nuevo esquema sólo se utilizó para definir las nominaciones. En la etapa final, explicó, todos los integrantes con derecho a voto deberán ver la totalidad de las 49 películas finalistas antes de elegir a los ganadores.

Según Hidalgo, las primeras reacciones de los académicos han sido favorables, pues el nuevo modelo facilita un visionado más concentrado y busca reducir los desequilibrios que podían presentarse cuando algunas producciones acumulaban pocas visualizaciones dentro del proceso de selección.

Para conocer a los nominados

El anuncio del nuevo sistema de visionado se produjo en el marco de los 80 años de la Academia, efeméride que la institución aprovechó para reivindicar un papel más amplio que el de organizar la ceremonia anual del Ariel.

"El Ariel no debe quedarse encerrado en una ceremonia", afirmó Hidalgo al presentar el programa Rumbo al Ariel, que este año contempla alrededor de 500 funciones gratuitas de las películas nominadas en distintas sedes del país, además de exhibiciones mediante la plataforma Festival Open y la transmisión de los cortometrajes a través de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

La intención, dijo, es fortalecer el acceso al cine mexicano como un derecho cultural y ampliar la conversación pública alrededor de las producciones nacionales.

En esa misma lógica, la Academia anunció que este año, por primera vez, entregará reconocimientos individuales a integrantes de los equipos técnicos que acompañan a las personas ganadoras de las distintas categorías, con el propósito de visibilizar oficios que habitualmente permanecen detrás de cámara.

La Academia, una voz para la industria

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Daniel Hidalgo también delineó el papel que la AMACC busca desempeñar como interlocutora en la discusión de políticas públicas para el sector audiovisual.

A cuatro años de la crisis financiera que puso en riesgo la continuidad del Ariel tras la desaparición del apoyo federal directo, el presidente de la Academia aseguró que la relación con las instituciones culturales "es inmejorable", aunque reconoció que el organismo ha debido construir nuevas vías de sostenimiento económico.

Entre ellas destacó la conformación de un patronato integrado por empresarios mexicanos, cuya presentación formal será anunciada próximamente.

Asimismo, señaló que la Academia participó en las discusiones de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como en las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, particularmente en los temas vinculados con la cuota de pantalla y la protección del cine mexicano frente a los nuevos entornos digitales.

Otro de los frentes abiertos es la inteligencia artificial. Hidalgo informó que la AMACC creó hace un año una comisión especializada para analizar el impacto de estas herramientas en las distintas disciplinas cinematográficas, mediante reuniones periódicas con creadores, especialistas y abogados.

Criterios sobre el uso de IA

Por ahora, Hidalgo explicó, la Academia no ha establecido restricciones para las obras que empleen inteligencia artificial en sus procesos creativos. La única obligación para las producciones inscritas este año consistió en declarar si utilizaron estas herramientas, con el objetivo de generar información que permita construir futuros criterios de evaluación.

"Estamos intentando hacernos una idea general de lo que está pasando para justamente tener una postura", señaló.

La ceremonia número 68 del Premio Ariel se realizará el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México, en una sede que la Academia dará a conocer más adelante como parte de las actividades conmemorativas por sus ocho décadas de existencia.

Entre las principales nominadas a mejor película figuran “El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja”, “En el camino”, “La libertad de Fierro”, “O último azul” y “Vainilla”.

Números de los Ariel 2026

151 películas inscritas

49 películas llegaron a la competencia final

25 categorías se premiarán

13 nominaciones obtuvo “En el camino”, la película más nominada

80 años cumple la AMACC en 2026

500 funciones gratuitas contempla el circuito Rumbo al Ariel

3 de octubre, la gala de este año

Con una sede por confirmar

Historial de los Ariel

Películas inscritas por año