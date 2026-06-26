Balance vida-trabajo: factor que ya es decisivo para aceptar un empleo 

Los colaboradores han hablado: el balance entre su vida personal y el trabajo es un factor determinante a la hora de buscar empleo o decidir si quedarse en su empresa.

En 2026 el balance vida-trabajo se ha posicionado como una de las principales prioridades del talento por el deseo de tener más tiempo personal y no sólo para la vida laboral.

Un 63% de los colaboradores encuestados por OCC en México considera que el equilibro entre vida laboral y personal es su principal demanda para los empleadores. Del lado de los reclutadores, 51% ve como uno de los retos para Recursos Humanos este año.

La combinación de jornadas largas de trabajo, distancias lejanas al centro laboral y los traslados que llegan a consumir más de dos horas de camino lleva a que los trabajadores cuenten con menos tiempo para sus vidas personales.

Un ejemplo es la Ciudad de México donde 57% de sus habitantes vive con pobreza de tiempo, indicador que mide la falta de tiempo debido a largas jornadas laborales, múltiples responsabilidades y la dificultad de equilibrar el trabajo con la vida personal, de acuerdo con Evalúa CDMX.

México, uno de los peores en balance vida-trabajo

México se encuentra entre los países con un mayor desequilibrio en el tiempo trabajado, que abarca al 41.7% de la fuerza laboral, sólo superado por naciones como Filipinas (43.2%), indican datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este contexto, es que los trabajadores ponen en su lista de expectativas sobre un empleo la flexibilidad laboral que les permita no sólo vivir para trabajar.

Por ejemplo, a Joana en cuanto su organización para la que presta sus servicios eliminó los esquemas de flexibilidad, como el viernes corto, comenzó a aplicar a empleos que le ofrezcan horarios que le permitan convivir con su hijo de 10 años.

“Pagan bien y es esquema híbrido”, dice Joana sobre una vacante a la que aplicó recientemente. Su objetivo es hallar un empleo que le permita tener tiempo para estar con su hijo, pues entre semana lo ve un par de horas y sólo les queda el fin de semana para realizar actividades juntos.

Por su parte, Daniela ha comenzado a hablar con sus conocidos en el ámbito laboral para compartirles que está en búsqueda de un cambio de trabajo luego que este año sus jornadas se han extendido hasta por 12 horas al día. Esto le ha dificultado convivir con su familia y realizar actividades de autocuidado como el ejercicio.

“Si me ofrecen jornadas más tranquilas me cambio de empleo”, asegura.

Balance entre vida y trabajo es un ganar-ganar

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de horas y los horarios, y orden del trabajo influyen en la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores.

“Una mejor conciliación del trabajo con la vida personal reporta multitud de beneficios a los empleados”, asegura la OIT en su reporte Tiempo del trabajo y conciliación de la vida laboral y personal en el mundo.

Entre los beneficios para los empleados la OIT enumera los siguientes:

Satisfacción laboral y sensación de seguridad del empleo.

Mejor salud psicológica y física.

Mejores relaciones familiares y personales.

Participación en la vida comunitaria.

Reducción de estrés y ansiedad asociados al trabajo.

Estos beneficios para los empleados se reflejan en los empleadores.

“Un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los empleados también es beneficioso para los empleadores y lleva aparejados varios efectos positivos para las empresas”, explica la OIT.

Entre los beneficios para las empresas se encuentran:

Mayor tasa de retención de los colaboradores.

de los colaboradores. Mejores resultados en los procesos de contratación, seleccionando al mejor talento.

Menores tasas de ausentismo y mayor productividad.

Entre las formas para conciliar vida laboral y personal están las modalidades de trabajo: presencial, remoto e híbrido.

Hay un sector de colaboradores, principalmente en tecnología, donde ponen sus condiciones de flexibilidad ante la escasez de talento en el sector.

“Esos trabajadores sí piden el esquema de home office completo porque ahí hay muy pocos colaboradores, muy pocas personas con estos talentos, con estas eh conocimientos técnicos, entonces pues digamos que ellos pues siguen poniendo sus reglas”, dice Arleth Leal, cofundadora del Colegio de Innovación en Recursos Humanos (CORH).