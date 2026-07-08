Joel Huiqui se enfoca en 4 títulos tras ser renovado por Cruz Azul

Sonriente como siempre, pero ahora “con una responsabilidad mucho más grande”, Joel Huiqui fue ratificado como entrenador de Cruz Azul para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Huiqui tomó las riendas en la última jornada del anterior campeonato (Clausura 2026), se mantuvo en seis juegos más de Liguilla y logró dos hazañas: el décimo título de Liga MX para la Máquina y el premio de 1 millón de dólares por haber sido el equipo con más puntos en la temporada 2025-26.

Nunca había dirigido un equipo de primera división hasta que Cruz Azul le dio la oportunidad en reemplazo de Nicolás Larcamón.

Después de consagrar a la Máquina, la etiqueta de interino se borró y Huiqui estará al frente en busca del bicampeonato de Liga MX y otros tres títulos entre julio y diciembre.

“Me siento muy contento y el reto es el mismo. Desde que terminó la final hace más de un mes, el mensaje fue ir por el bicampeonato y no solamente eso. Tenemos cuatro trofeos en camino: Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y Liga MX. Tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos”.

La renovación de Huiqui, nacido hace 43 años en Los Mochis, Sinaloa, fue acompañada por el presidente del equipo, Víctor Velázquez, y el director deportivo, Iván Alonso.

Desde las instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul en la Ciudad de México también fueron confirmados los integrantes de su cuerpo técnico: Facundo Oreja (auxiliar/argentino), Juan José Martínez (auxiliar/mexicano), Sérgio Pinto (auxiliar/portugués), Diego Bottaioli (preparador físico/uruguayo), Fernando Ramos (preparador físico/mexicano), Jorge Martínez (preparador físico/mexicano), Carlos Nicola (entrenador de porteros/uruguayo) y Nicolás Vikonis (psicólogo/uruguayo).

“En mi formación como jugador, conozco a la institución desde hace más de 20 años. Hoy, más allá de la oportunidad, esto representa un gran compromiso de encabezar el proyecto que nos está encomendando el ingeniero Velázquez, porque hay una gran labor en todas las áreas del club y la empresa”, expresó el creador de la ‘Muertinha’.

Joel Huiqui lleva apenas siete partidos dirigidos en primera división de forma invicta: cinco victorias y dos empates, incluyendo el título del Clausura 2026.

Fueron méritos suficientes para mantenerse a cargo de la Máquina, aunque aclaró que su carrera tiene un fondo mucho más grande.

“Llevo más de seis años como entrenador en diferentes categorías y cada partido representa complejidad a diferentes niveles, desde sub 13 hasta primera división. Entonces, no sólo fue la complejidad de las finales. Hoy es una realidad que el compromiso es mayor porque hay que planear pretemporada y un semestre donde se vienen cuatro campeonatos importantes. Es una responsabilidad mucho más grande”.

Exaltó que este semestre será clave para ratificar su posición como entrenador y mantener la alta competitividad de sus jugadores.

“La presión siempre existe. Es parte de ser entrenador, pero para mí es una gran oportunidad de consolidar lo que ya se hizo, que fue un trabajo muy importante en todas las áreas del club, no sólo en la deportiva. El reto más importante es hacer consciencia y que el jugador entienda y que crea realmente que puede lograrlo”.

Refuerzos y salidas

Huiqui aprovechó para felicitar a sus dos jugadores en la Copa del Mundo 2026: Érik Lira por México y Willer Ditta por Colombia, quienes fueron eliminados en octavos de final.

En el caso de Lira, que fue inamovible en el esquema de Javier Aguirre y se rumora que podría emigrar a Europa, puntualizó que tendrá unos días de vacaciones y reportará la siguiente semana para preparar su debut desde la Jornada 1 del Apertura 2026.

“Como staff y club nos encantaría que Érik pudiera jugar a un buen nivel y que si alguien está interesado en sus servicios lo haga de manera formal y venga con toda la disposición a decir: ‘queremos a Érik y nos lo vamos a llevar cueste lo que cueste’. Obviamente, esta información la tendrá que dar la directiva, si hay oferta o no por él, pero yo hablé con él y está comprometido con la institución”.

Comentó que está en busca de refuerzos y específicamente un lateral derecho. Además, dijo que la aspiración de un plantel campeón debe ser el convertirse en dinastía.

“El reto que viene es repetir el objetivo y armar un equipo con un legado, que pueda competir en alto nivel y por varios años (…) Hay que evaluar un poco las posiciones, pero hoy estoy contento con mi equipo. Mi equipo es el campeón y ninguno saldrá”.

Cruz Azul debutará en el Apertura 2026 el viernes 17 de julio, visitando a Atlético de San Luis. Su primer trofeo lo disputará ocho días después contra Toluca en el Dignity Health Sports Park de California, correspondiente al Campeón de Campeones 2025-26.