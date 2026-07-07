Caso Lionel Messi: Cuando la desconexión laboral es parte del alto rendimiento 

Desconectarse del trabajo es una estrategia para mantener el alto rendimiento incluso en entornos donde los aparatos tecnológicos no son protagonistas, pero sí lo es el cuerpo y la mente, como muestra, el duelo entre Argentina y Egipto en los Octavos de Final del Mundial 2026 que tendrá lugar este martes 7 de julio, donde Lionel Messi demostrará su habilidad.

En un contexto donde el alto rendimiento también exige cuidar la salud mental y el equilibrio personal, el caso del astro argentino demuestra que descansar no es perder el tiempo, sino una estrategia para mantener el máximo nivel competitivo; el ejemplo fue su reciente trabajo realizado en 120 minutos frente a Cabo Verde.

La experiencia de Messi en el deporte lo ha llevado a encontrar el equilibrio que su profesión y vida personal necesitan, de ahí que, a sus 39 años, mantenga una rutina estructurada que le permite bajar las pulsaciones y recargar energías fuera del campo ya sea, que esté jugando con la albiceleste o con el Inter de Miami.

La rutina de descanso y desconexión de Lionel Messi

Para mantener su alto rendimiento, Lionel Messi ha desarrollado mecanismos de limpieza mental que incluyen a su familia, momentos de soledad, entretenimiento digital y desconexión del futbol fuera de entrenamientos y juegos.

En una entrevista con LUZU TV, el número 10 confesó que disfruta mucho estar solo para asimilar sus problemas de forma interna, eso le permite hacer introspección y estar consigo mismo. Además, también ha reconocido que cuando está en casa procura ser simplemente padre y esposo y disfruta mucho pasar tiempo con su familia.

Lo anterior le permite desconectarse de la presión del futbol, porque cuando está con sus hijos puede volver a centrarse y recuperarse; de hecho, en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!, el futbolista explicó que convertirse en padre le permite olvidar lo que pasó en la cancha, incluso si se trató de una derrota; aunque no es la única táctica que utiliza.

Otra de las actividades que Messi utiliza para desconectarse del mundo del futbol son las redes sociales y las series, en la entrevista con LUZU TV contó que, cuando está libre, ve videos en TikTok o si está con su esposa Antonela Roccuzzo, disfrutan series argentinas como Envidiosa. “Miramos de todo, pero así en videos en streaming”, compartió.

Ahora bien, en cuanto a sus hábitos de descanso, “La Pulga” conserva su estado de salud gracias al tiempo que dedica al sueño. Según el doctor Eduard Estivill, Messi tiene una recuperación de élite porque como parte de su entrenamiento llega a dormir casi 11 horas al día.

En una entrevista en Lo Del Pollo, fue el propio astro argentino quien explicó que su rutina incluye levantarse a las 7:00 de la mañana para preparar a sus hijos, desayunar con ellos y llevarlos a la escuela y, posteriormente, se va a entrenar. A las 13:00 horas ya está de regreso en casa para comer con su esposa, un momento que calificó como sagrado.

Es ahí cuando aprovechan para ver series hasta las 15:00 horas, cuando van a recoger a sus hijos a la escuela. Después, la rutina familiar continúa hasta que los niños se van a dormir; entonces, la pareja disfruta un espacio juntos y, alrededor de las 21:00 horas, termina su día y es hora de descansar.

La postura que usa Messi para dormir

El descanso no solo implica recostarse y cerrar los ojos, Messi también narró que, casi sin excepciones, cada noche duerme de costado pues le cuesta mantener una posición boca abajo o boca arriba, salvo que esté en un estado de agotamiento extremo.

Además, antes de dormir también necesita que todo esté en su lugar pues considera que es alguien “obsesionado con el orden”, por ello también alista la ropa que usará para entrenar el día siguiente desde la noche anterior.

Aunque se considera una persona reservada, no ha omitido que durante su etapa en el Barcelona hizo terapia, lo cual le ayudó a abrirse y compartir lo que le pasaba, y ahora, no cabe duda de que con más de dos décadas en el futbol, Lionel Messi ha perfeccionado su destreza no solo en la cancha, sino también fuera de ella.

En lo que va del Mundial 2026, Lionel Messi y Kylian Mbappe de Francia, lideran la tabla de goleo con siete anotaciones cada uno, en el caso del astro argentino, con 361 minutos jugados.