Del balón a los negocios: Ronaldo, Neymar, James Rodríguez y Modrić brillan fuera de la cancha

Mientras compiten por levantar la Copa del Mundo, varios futbolistas también juegan otro partido fuera de la cancha: el de construir negocios que les permitan diversificar sus ingresos y asegurar su patrimonio más allá de su carrera deportiva. Lejos de esperar el retiro, invierten en hoteles, restaurantes, tecnología, alimentos, bebidas y hasta clubes de futbol.

Entre los casos más representativos están Cristiano Ronaldo (Portugal), James Rodríguez (Colombia), Neymar (Brasil) y Luka Modrić (Croacia). Los cuatro jugadores del Mundial 2026 han convertido su reconocimiento internacional en una plataforma para desarrollar empresas propias, participar en nuevas industrias y generar ingresos que trascienden los contratos deportivos.

Sus negocios muestran cómo el reconocimiento deportivo puede transformarse en activos que continúan generando ingresos incluso fuera de las canchas.

Cristiano Ronaldo: del liderazgo de Portugal a un imperio de hoteles, salud y tecnología

Pocos futbolistas han desarrollado una estrategia empresarial tan amplia como Cristiano Ronaldo. El capitán de la selección de Portugal no solo obtiene ingresos por su contrato deportivo y acuerdos comerciales, también por el ecosistema de empresas agrupadas bajo la marca CR7, que incluye ropa, calzado, perfumes, accesorios y productos de cuidado personal.

De acuerdo con Forbes se convirtió en el primer futbolista activo en superar los 2,000 millones de dólares en ganancias acumuladas durante su carrera.

Entre sus inversiones más importantes destaca la cadena Pestana CR7 Lifestyle Hotels, desarrollada en alianza con el grupo hotelero portugués Pestana, con presencia en Lisboa, Madeira, Madrid, Marrakech y Nueva York. También es socio de Insparya, empresa especializada en trasplantes capilares.

Su portafolio se complementa con inversiones en empresas de tecnología y salud, además del lanzamiento de su canal de YouTube UR Cristiano, con el que amplía su presencia en el negocio de los contenidos digitales. Su estrategia consiste en aprovechar el valor de su marca para ingresar a industrias con potencial de crecimiento internacional.

Cristiano Ronaldo y su negocio Pestana CR7Especial.

James Rodríguez: restaurantes, café y agroindustria

El capitán de la selección de Colombia ha construido un portafolio empresarial enfocado en gastronomía, café, alimentos funcionales y agroindustria. Uno de sus proyectos más importantes es su participación como socio de Grupo Salvaje, un holding gastronómico con presencia en más de 10 países y más de 40 restaurantes.

A través de este grupo participa en marcas como SLVJ (Salvaje), especializada en cocina japonesa; Calle Dragones, de gastronomía cubana, y Arrogante, un concepto de cocina italiana. Su incursión en el negocio del café comenzó con la cadena Dos Molinos, que posteriormente adquirió para impulsar su expansión, y con el lanzamiento de 10 Gold Coffee by James Rodríguez, una línea de café premium elaborada con granos colombianos.

El colombiano también participa en el mercado de alimentos funcionales mediante 10 Gold, una marca de bebidas hidratantes y energéticas desarrollada junto con Functional Foods, así como con Truly Genius, una línea de suplementos nutricionales comercializada en Estados Unidos. Además, es socio de LF10, una tienda de artículos deportivos, y mantiene inversiones en cultivos de arroz y proyectos de ganadería en el departamento del Tolima.

James Rodríguez tiene una cadena de cafetería llamada Dos Molinos.Especial.

Neymar: entretenimiento, vino y startups

El delantero de la selección de Brasil ha construido un portafolio empresarial que va más allá de los patrocinios tradicionales. A través de NR Sports, empresa administrada junto con su familia, gestiona los derechos de su imagen, licencias comerciales y acuerdos con marcas internacionales, además de coordinar nuevas inversiones.

Recientemente incursionó en el mercado del vino con Le Prince, una marca desarrollada junto con su padre que reúne seis etiquetas internacionales. Paralelamente, ha invertido en startups tecnológicas, videojuegos, eSports, moda y bebidas, además de participar en proyectos relacionados con activos digitales.

Otra parte de su estrategia se centra en el entretenimiento y la creación de contenido, donde su presencia en redes sociales se ha convertido en un activo para desarrollar negocios vinculados con audiencias digitales y nuevas plataformas.

Neymar y su vino Le Prince.Especial.

Luka Modrić: inversiones en bienes raíces, cerveza artesanal y futbol

El capitán de la selección de Croacia ha optado por una estrategia enfocada en activos de largo plazo y en la industria deportiva. En España creó Modrić Family SL, una sociedad con la que administra inversiones inmobiliarias y otros activos familiares.

El mediocampista también apostó por el emprendimiento tecnológico al invertir en Sportening, una startup croata que desarrolla una plataforma para conectar a deportistas, clubes y aficionados. En 2025 amplió su portafolio con la compra del 50% de Zeppelin Craft Brewery, una cervecera artesanal con planes de expansión internacional.

Recientemente se convirtió en accionista minoritario del club galés Swansea City, una inversión con la que busca mantenerse ligado al futbol desde el ámbito empresarial una vez concluida su carrera profesional.