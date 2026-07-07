Toyota analiza el futuro de su planta en Tijuana para 2030: Secretaría de Economía

La empresa japonesa Toyota analiza el futuro de su planta en Tijuana para 2030 y mantendrá las operaciones de su otra planta mexicana en Guanajuato, informó la Secretaría de Economía.

De acuerdo con esta dependencia, Toyota México anunció al gobierno de México hace unos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

“El traslado de la producción no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá en 2030. De igual manera Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2,800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región.

“La Secretaría de Economía ha recibido confirmación —luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”, agregó.

Como parte de los compromisos de inversión con el presidente Donald Trump y el impacto arancelario, Toyota trasladará la producción de la pick up Tacoma que realiza en Tijuana.

La automotriz japonesa anunció este lunes que invertirá 3,600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas, para ampliar la manufactura en Estados Unidos, que incluye la construcción de una segunda línea de montaje de vehículos.

Tacoma es el segundo vehículo producido en México más exportado por la industria automotriz con 24,558 unidades enviadas hasta mayo del 2026.