Bolsa mexicana retrocede por tensiones geopolíticas; aeroportuarias lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México caen con fuerza la mañana de este martes. Los índices locales bajan, en línea con sus pares de Estados Unidos, mientras los mercados se enfrentan a nuevas tensiones geopolíticas en espera de las minutas de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.97% a 66,814.55 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.93% al nivel de 1,343.30 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de las operadoras de aeropuertos debido al fuerte avance en los precios del petróleo. Las acciones Asur cae 4.78% a 512.35 pesos; GAP, 4.11% a 423.72, y OMA, 3.61% a 236.98.

Los precios del ⁠petróleo suben este martes después de que las noticias sobre ataques a buques cerca del estrecho de ⁠Ormuz reavivaron los temores de interrupciones en el tráfico marítimo. La posibilidad de que se renueven las presiones inflacionarias golpea a las bolsas.

Los inversionistas están a la espera de las minutas de la Reserva Federal, mañana, en busca de señales sobre el futuro de las tasas. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo esta mañana que esperaba una caída de la inflación por el descenso del petróleo.