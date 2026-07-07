Precios del ⁠petróleo suben en la apertura tras ataques a buques cerca del estrecho de Ormuz

Los precios del ⁠petróleo subían este martes después de que las noticias sobre ataques a buques cerca del estrecho de ⁠Ormuz reavivaron los temores de interrupciones en el tráfico marítimo a través de esta ruta clave para el tránsito de energía.

Los futuros del crudo Brent subían 61 centavos, o un 0.85%, a 72.60 dólares el barril, mientras que ⁠el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ⁠ganaba 49 centavos, o un 0.71%, a 69.04 dólares el barril a las 11:40 GMT.

"El tema principal esta mañana es el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. "Esto está reintroduciendo cierta prima de riesgo geopolítico en el precio. No es mucho en comparación con lo que hemos visto en el pasado, pero es el principal motor detrás de la demanda en el mercado".

"Así pues, si se produce una nueva escalada, los 75 dólares serían el siguiente nivel natural a tener en cuenta antes de los 80 dólares".

Un buque metanero de Qatar y un petrolero con bandera saudí resultaron dañados cerca del estrecho de Ormuz, informaron fuentes el martes, tras los informes de que la Guardia Revolucionaria iraní había lanzado misiles contra buques en esa vía navegable durante la noche.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington no tendrán lugar si continúan las amenazas de Estados Unidos, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de "terminar el trabajo" a menos que se alcance un acuerdo.

Los inversores siguen de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y sus implicaciones para el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde, antes del inicio de la guerra con Irán, circulaba una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y GNL.

Société Générale señaló que se espera que el mercado del petróleo pase de un déficit a un superávit a finales ⁠de 2026 y a lo largo de 2027, ya que el ⁠crecimiento de la oferta superará al de la demanda, ⁠que se muestra más lento.

El banco ha rebajado sus previsiones sobre el precio del petróleo a 75 dólares por barril ⁠para el cuarto trimestre de 2026, desde los 83 dólares anteriores, y a un promedio de 73 dólares por barril en 2027, desde los 79 dólares, añadiendo que las reservas deberían recuperarse gradualmente, aunque es probable que la volatilidad se mantenga alta.

Arabia Saudita está barajando ampliar la capacidad de su oleoducto de crudo hacia la costa occidental del mar Rojo, indicaron cinco fuentes cercanas al asunto, lo que permitiría al reino —y posiblemente a sus vecinos— transportar más petróleo sin tener que pasar por el estrecho de Ormuz.

También el martes, el ejército de Kiev informó de que drones ucranianos ⁠atacaron ocho petroleros de la "flota fantasma" rusa, compuesta por buques antiguos utilizados para eludir las sanciones, que durante la noche estaban suministrando combustible a Crimea.