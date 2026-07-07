Lanzan capacitación gratuita en finanzas para emprendedores y microempresarios

La falta de conocimientos financieros se muestra como uno de los principales retos para los emprendedores y microempresarios en sus primeras etapas. Por ello, para cerrar esta brecha, MetLife y la plataforma Simón lanzaron el programa "Crece tu negocio", una capacitación gratuita enfocada en finanzas para micro negocios.

En comparación con los cursos tradiciones, el contenido se muestra en formato de video vertical, similar al que se muestra en redes sociales, con la finalidad de facilitar el aprendizaje y mantener la atención del usuario.

De acuerdo con Pablo Campos, director operativo de Simón, actualmente cuenta con 300 usuarios registrados, pero la meta es alcanzar 5,000 emprendedores y microempresarios por medio de la difusión por parte de los gobiernos estatales y las Secretarías de Desarrollo Económico (Sedecos).

El problema del aprendizaje en la actualidad

Pablo Campos, expresa que en la actualidad hay un problema de aprendizaje, ya que los métodos tradicionales como la modalidad presencial dejaron de tener la misma efectividad, debido a las distracciones y el incremento del contenido inmediato en redes sociales.

Además, algunos emprendedores o microempresarios presentan complicaciones al dividir su tiempo entre la gestión del negocio, vida personal y la familia, lo que dificulta asistir a cursos presenciales o digitales con videos de larga duración.

Para aligerar la carga de trabajo y evitar que tengan problemas al solicitar un crédito o tener problemas operativos, eligieron los problemas iniciales que puede enfrentar un emprendedor. “Que uses un producto financiero, no quiere decir que lo entiendas”.

¿Qué aprenderán los emprendedores?

El programa “Crece tu negocio” se compone de capacitaciones con avatares de IA que guían al usuario y actividades que ayudan a pronosticar el estado del negocio.

Los seis módulos abordan temas como el control del dinero, ahorro, el acceso a créditos y seguros, así como la planeación financiera de largo plazo.