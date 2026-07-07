Trump afirma que Groenlandia debería estar bajo el control de EU, no de Dinamarca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ⁠dijo el martes que Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, y no de Dinamarca, mientras ⁠los líderes de la ⁠OTAN se reunían en una cumbre en Turquía.

Las declaraciones de Trump de que Estados Unidos debe adquirir o controlar Groenlandia, un territorio danés semiautónomo, provocaron tensiones entre Washington y Copenhague —ambos miembros fundadores de la OTAN— y, de forma más general, en toda Europa. Desde entonces, la cuestión ha pasado a un plano diplomático.

"Debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el presidente turco, Tayyip Erdogan.

Trump afirmó que la cuestión del control sobre Groenlandia había perjudicado las relaciones de Estados Unidos con la OTAN.

"Eso es lo que ha perjudicado mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero ⁠para ayudar de verdad a ⁠Groenlandia, pero es una ⁠zona importante para Estados Unidos, y está rodeada de barcos ⁠chinos y rusos, y eso no va a suceder", afirmó.

"No estarían de acuerdo con ello, y eso a pesar de todo el dinero que gastamos para ayudarles con Rusia". El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en junio que las conversaciones con ⁠Dinamarca y Groenlandia continuaban mensualmente.