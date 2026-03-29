5 consejos para desconectarte realmente del trabajo en vacaciones

Desconectarse realmente del trabajo en vacaciones es una necesidad que no solo ayuda a cuidar la salud mental, sino también fomenta la productividad; sin embargo, en un mundo cada vez más digitalizado, los mensajes por WhatsApp, correo electrónico y notificaciones no paran y eso impide que las personas alcancen un descanso placentero.

Por ley, las personas tienen derecho a disfrutar de por lo menos 12 días de vacaciones tras cumplir su primer año de trabajo en una empresa, no obstante, hay otras fechas como Semana Santa, que las organizaciones brindan a sus colaboradores para descansar, sumadas a los días de descanso obligatorio.

Aunque los días de descanso están, las personas no logran desconectarse de su trabajo. El Reporte Salud Mental de Grupo AXA, muestra que seis de cada 10 personas no pueden relajarse cuando están de vacaciones, ello porque el 88% no logran desconectarse de su trabajo, de hecho, una encuesta de OCC revela que sólo un 27% de los trabajadores se desconecta realmente en sus días de descanso.

México es conocido no solo como uno de los países que más trabajan, sino también de los menos productivos, la razón no es el tiempo dedicado a las labores, sino el estado anímico en el que se encuentran las personas, y es ahí donde descansar se vuelve clave.

Hábitos impiden desconectarse en vacaciones

Para cuidar la salud mental y física de las personas es necesario disfrutar de un descanso placentero, señala el Centro Médico ABC, que refiere, la desconexión ayuda a recargar energías, nutrir la creatividad, mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y a su vez, aumentar el rendimiento, factores que, entre otras cosas, dieron origen a las vacaciones.

Tomar vacaciones no es suficiente para desconectarse del trabajo, es necesario fomentar hábitos que ayuden al cerebro a limitar las actividades laborales para ayudarlo a relajarse. No obstante, el Índice de tendencias laborales de Microsoft Work Lab señala que la hiperconectividad se ha convertido en un problema para alcanzar ese descanso.

Con la incursión de la tecnología cada vez es más difícil no estar al pendiente del trabajo, ya sea revisando correos o mensajes. Datos recopilados por Buk resaltan que hasta dos de cada 10 trabajadores no logra descansar en sus días libres porque tienen que responder mensajes urgentes, 26% considera que esto tiene que ver con el cargo, pero no siempre es así.

A decir de Estela Martínez, Head de People de Buk, el 56% de los trabajadores considera positivo que cuando están de vacaciones esten disponibles para el trabajo. “Esta normalización de la disposición permanente es uno de los mayores obstáculos para el descanso real en México”, afirma.

Consejos para desconectarse del trabajo en vacaciones

Planificar el descanso con anticipación: De acuerdo con Buk, uno de los retos son las cargas de trabajo; sin embargo, los días feriados como los días que se tomarán de vacaciones se conocen con tiempo de antelación, en esa línea, las personas pueden organizar sus actividades para no dejar pendientes y poder desconectarse, en el caso de las organizaciones, estas pueden redistribuir tareas y así preparar todo para que cuando los trabajadores no estén, se vayan con tranquilidad.

Tomar más de un día de descanso: Fomentar el descanso por bloques de más de dos días es necesario para bajar los niveles de estrés. La investigación Necesito unas vacaciones: Un metaanálisis sobre las vacaciones y el bienestar de los empleados de la Asociación Estadounidense de Psicología se necesitan al menos tres días para mejorar el bienestar.

Desconectarse de actividades estimulantes: Evitar el uso de redes sociales durante los días de descanso ayudan a relajar la mente. Jorge Clemente Esponda, maestro en psicología clínica señala que los videojuegos, los videos y reels de internet sobreestimulan al cerebro, por lo que dejar de verlos disminuye el estrés y ansiedad.

No contactar al trabajador en vacaciones: Aunque pareciera básico, es necesario que las organizaciones fomenten y cuiden el descanso de sus colaboradores, en esa línea deberán reducir las interrupciones a cero, no enviar mensajes ni contactar por ningún medio al colaborador para fomentar una desconexión efectiva.