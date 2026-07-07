México duplica el crecimiento de productividad de la OCDE

México es uno de los países de la OCDE con más crecimiento de productividad en la postpandemia. En Latinoamérica, destaca junto con Colombia como las economías que más mejora en su PIB real por hora trabajada han reportado luego de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con el informe Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026.

Entre el 2023 y 2024, la productividad en México tuvo un crecimiento de 1.96%, en ese mismo periodo, el promedio de incremento en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) fue de 0.62%; es decir, prácticamente se triplicó el aumento global.

En el caso de México, destaca el organismo, el incremento de la productividad estuvo ligado a una reducción de las horas de trabajo. A diferencia de economías como Estados Unidos, donde la mejora del desempeño laboral se vinculó con la adopción de inteligencia artificial en sectores clave y la transición al comercio minorista en línea.

Las horas trabajadas en México disminuyeron 0.52% anual entre 2023 y 2025, esta reducción fue superior al promedio del organismo (0.20%) observado en el mismo periodo. Pese a ello, puntualiza el informe, las horas laboradas “siguen siendo elevadas para los estándares de la OCDE”.

La mejora en la productividad que reporta México en la postpandemia se presenta en un contexto en el que a nivel global el desempeño de la productividad ha sido inferior al registrado previo a la pandemia de Covid-19.

“La reciente desaceleración del crecimiento de la productividad ha sido particularmente marcada en la zona del euro, donde el crecimiento de la productividad a largo plazo (1995-2019) ya era relativamente débil. Como resultado, el crecimiento anualizado de la productividad laboral en la zona del euro se situó muy por debajo de la mediana de la OCDE entre 2019 y 2025”, se destaca en el informe.

México mantiene fuerza en aumento de salarios reales

México se mantiene entre los países de la OCDE con más crecimiento de los salarios reales, en el primer trimestre del 2026 las remuneraciones tuvieron un aumento de 15.1% con respecto al mismo periodo del 2021, muy por encima del incremento del 1.2% del promedio global observado en el mismo lapso.

“El crecimiento de los salarios reales también se mantuvo sólido durante el último año, con un aumento interanual del 3.9%, en comparación con el 1.7% en el conjunto de la OCDE”, destaca el organismo en su informe.

De acuerdo con la OCDE, el “salario mínimo ha desempeñado un papel importante en esta tendencia”, en los últimos cinco años la referencia salarial “se ha más que duplicado, con un aumento del 122.3%” y esto se ha traducido en un crecimiento real de 68.0 por ciento.

“Este drástico aumento del salario mínimo en relación con el salario medio se ha traducido, con diferencia, en el mayor incremento del índice Kaitz en toda la OCDE, alcanzando el salario mínimo el 73,7 % del salario medio en 2024”, indica la OCDE.

Este panorama también se presenta en un contexto de desaceleración del crecimiento de salarios reales en una buena cantidad de países. En 2026, en un tercio de las economías los aumentos se mantuvieron en niveles inferiores a los de 2021.

“Datos recientes sobre los salarios anunciados en ofertas de empleo en línea para nueve países también indican una mayor desaceleración del crecimiento de los salarios reales en los últimos meses (…) La desaceleración de la productividad laboral y la disminución de la rigidez del mercado laboral, podrían haber moderado el crecimiento salarial, especialmente para los nuevos empleados”, se expone en el estudio.