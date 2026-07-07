Gobierno exige aclarar presunta participación del FBI en captura de "El Mayo" Zambada

El Gobierno de México abrió un nuevo frente en torno a la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, al cuestionar las versiones oficiales de Estados Unidos sobre el operativo del 25 de julio de 2024 y solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que requiera formalmente información al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer si esa agencia participó en la operación, como recientemente sugirió un reportaje periodístico.

Durante su conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso una cronología del caso y sostuvieron que existen contradicciones entre la información proporcionada por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y un reportaje publicado el pasado 2 de julio.

Recordó que tras la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense, el Gobierno de México solicitó información a Washington sobre una eventual participación de agencias estadounidenses en la operación.

Mencionó que el entonces embajador Ken Salazar respondió públicamente el 9 de agosto de 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos había intervenido en el operativo.

Sin embargo, explicó que un reportaje difundido el pasado 2 de julio reveló que la aeronave utilizada en el traslado forma parte de una exhibición donde el FBI la presenta como parte de una operación de esa corporación.

Advirtió que, de confirmarse la participación del FBI sin informar previamente al Gobierno mexicano, ello representaría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

SRE pide intervención de la FGR

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que requiera información directamente al FBI sobre su presunta participación en el operativo.

Precisó que, paralelamente, la Cancillería mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, la cual ya proporcionó información preliminar sobre el avión involucrado, indicando que éste fue prestado al museo donde actualmente se exhibe en El Paso, Texas.

"Estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando tengamos respuestas", señaló.

Sheinbaum cuestiona versión de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el nuevo reportaje contradice la versión oficial que durante casi dos años sostuvo el gobierno estadounidense.

"¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", cuestionó.

La primera mandataria subrayó que el tema trasciende el ámbito judicial, pues involucra la relación bilateral y el respeto a la soberanía mexicana.

Recordó que, tras la captura de los dos integrantes del Cártel de Sinaloa, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la SRE solicitar información sobre la salida de ambos del territorio nacional y una posible participación de agencias estadounidenses.

Sheinbaum Pardo anunció además que solicitó a la Fiscalía General de la República informar públicamente sobre el estado de las investigaciones abiertas relacionadas con el caso y determinar si existe algún delito derivado de estos hechos.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno de México "nunca hará acuerdos con ninguna organización de la delincuencia organizada", al rechazar cualquier insinuación sobre pactos con grupos criminales.