Trump celebra anuncio de Toyota de trasladar producción de México a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la mañana de este martes el anuncio de Toyota de que trasladará parte de su producción en México a Estados Unidos, decisión que atribuyó a su política arancelaria.

"Toyota se muda de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Un asunto realmente importante. ¡Los aranceles funcionando!", escribió en su red Truth Social.

Por su parte Peter Navarro, principal asesor comercial de Trump, detalló que la expansión de Toyota en San Antonio, Texas, creará 2,000 nuevos empleos y añadirá 2.5 millones de pies cuadrados a su planta existente, duplicando su tamaño para el 2030.

El gigante automovilístico japonés anunció la tarde del lunes que trasladará la producción de su camioneta Tacoma de México a Estados Unidos, como parte de una inversión de 3,600 millones de dólares en su planta de Texas.

El anuncio se da poco después de que el gobierno de Trump se negara a renovar el tratado comercial con México y Canadá (T-MEC), lo cual generó incertidumbre entre los empresarios.

Toyota anunció en noviembre planes de invertir hasta 10,000 millones de dólares en Estados Unidos los próximos cinco años.

La empresa espera construir una segunda línea de ensamblaje en su fábrica de San Antonio, Texas, creando más de 2,000 empleos y aumentando su capacidad productiva en más de 150,000 unidades, indicó la empresa el martes en un comunicado.

Agregó que la nueva línea deberá entrar en funcionamiento para el 2030.

Toyota y otros fabricantes de autos han comenzado a trasladar su producción a Estados Unidos ante el aumento de aranceles de parte de Trump sobre los vehículos, el acero y el aluminio.

Muchas empresas automovilísticas fabrican sus vehículos en México y otros países para aprovechar los acuerdos comerciales existentes que les permiten exportar a Estados Unidos libre de aranceles.

(Con información de AFP)