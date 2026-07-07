México, Argentina, España y Portugal: El valor de los equipos multigeneracionales 

El Mundial de 2026 ha mostrado que la experiencia y la juventud pueden convivir en un mismo equipo —de futbol o de trabajo— con armonía y resultados, como han hecho las selecciones de Argentina, España, México y Portugal.

Esas selecciones cuentan entre sus filas con futbolistas de los más veteranos y de los más jóvenes del torneo: los argentinos tienen a Lionel Messi (39) y Julián Álvarez (26), los mexicanos contaban con Memo Ochoa (40) y Gil Mora (17 años y el jugador más joven del torneo), los españoles con Lamine Yamal (18) y Borja Iglesias (33) y los portugueses con Cristiano Ronaldo (41) y João Neves (21).

Esta Copa del Mundo tiene el récord de ser la que cuenta con ocho jugadores de 40 años o más y de que convivan distintas generaciones como los old Millennials de Messi, Ronaldo y el portero de Cabo Verde Vozinha, así como los Gen-Z de Gil Mora o Lamine Yamal.

“La Selección Mexicana nos mostró en el Mundial que la experiencia y la juventud no compiten entre sí sino que se complementan. Perfiles tan diversos llevaron a México a ganar un partido de eliminación directa después de 40 años”, destaca Gafas Plateadas, ONG que promueve el respeto de todas las edades en el ámbito laboral.

"Paco Memo" y "Morita", lecciones de convivencia generacional

Durante la participación del Tri en este torneo en redes sociales se comentó la diferencia de edades entre Ochoa y Mora. En reacción, “Paco Memo” publicó un video donde visita la habitación de Morita para cuidar que ya se vaya a dormir y haga sus tareas.

“No sé preocupen, para los que preguntan sí estoy pendiente de @gil_morita … ya está en su cuarto, con tarea hecha y listo para dormir”, posteó Ochoa.

La reacción de los futbolistas mexicanos fue una manera de atajar narrativas centradas en el edadismo y las dificultades de la convivencia entre dos generaciones. A uno le dijeron que a sus 40 “ya está muy grande” y al otro con 17 que “está demasiado jóven”.

Historias parecidas se han contado entre los seleccionados de Argentina, Portugal o España.

Sin embargo, los directores técnicos incluyeron a dos generaciones en sus filas con veteranos con más de una Copa Mundial en su historia profesional como la de jóvenes para quienes fue su debut en canchas mundialistas.

Equipos multigeneracionales en el trabajo, más ventajas que conflictos

Algo similar caracteriza al mundo laboral ya que conviven no sólo dos sino hasta cuatro generaciones en un mismo equipo: los boomers, la Generación X, los millennials y la Generación Z, además de que la vida laboral se alarga y hay personas con más de 50 años de vida laboral.

De acuerdo con Deloitte 70% de las organizaciones considera que liderar equipos de trabajo multigeneracionales es importante o muy importante para su éxito en el corto plazo, según el estudio La fuerza laboral postgeneracional.

La combinación de generaciones permite que los de mayor edad compartan sus experiencias a los más jóvenes, lo que lleva a que las habilidades y conocimientos pasen a las siguientes generaciones.

Ingenierías dan ejemplo de mentoría intergeneracional

Un ejemplo fuera de la cancha es el mercado laboral de la ingeniería. Este sector está enfrentando la escasez de talento especializado con programas de mentoría intergeneracional: los mayores que están en edad de retiro comparten conocimientos altamente especializado con los ingenieros más jóvenes quienes brindan su experiencia en nuevas tecnologías y tendencias a sus pares mayores.

“Otro punto clave es aprovechar mejor el talento disponible. Eso implica retener a los ingenieros con mayor experiencia, promover esquemas de mentoría para transferir conocimiento a las nuevas generaciones”, indica Damian Malfatti, director de Experis México.

Además, emplear personal multigeneracional da a las organizaciones una ventaja competitiva al crear una reserva de talento sólida, facilitar la retención de conocimiento y contar con menor rotación, según el informe de la OCDE Promoción de una fuerza laboral inclusiva en cuanto a la edad: Vivir, aprender y ganar más tiempo.

Sin embargo, sólo el 6% de los colaboradores encuestados por Deloitte está totalmente de acuerdo en que los líderes están preparados para dirigir una fuerza laboral multigeneracional.

¿Cómo hacer que un equipo de trabajo multigeneracional sea un ganador?

Entre las recomendaciones para que un equipo multigeneracional tenga resultados como ha ocurrido en las canchas de futbol de este Mundial, la OCDE menciona:

Eliminar prejuicios por edad en sus procesos de contratación.

por edad en sus procesos de contratación. Retener talento experimentado con programas de jubilación gradual y esquemas de flexibilidad para colaborar con la organización.

Crear entornos laborales adecuados para todas las etapas de la vida que incluyan flexibilidad en horarios y beneficios.

Fomentar la capacitación en cualquier momento de la carrera y compartir conocimientos entre distintas generaciones.

en cualquier momento de la carrera y compartir conocimientos entre distintas generaciones. Cuestionar el estereotipo de que un equipo multigeneracional puede ser conflictivo y competitivo.

"La colaboración entre diferentes generaciones fomenta la innovación y mejora el desempeño del equipo”, señala el informe.