Peso mexicano retrocede frente al dólar por renovadas tensiones geopolíticas

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local cede terreno ante un moderado avance del billete verde, mientras los operadores siguen alistándose para la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4808 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3874 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 9.34 centavos, equivalentes a 0.54 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4887 unidades y un nivel mínimo de 17.3754. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, ganaba 0.09% a 100.94 puntos.

Los operadores esperan la publicación de las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal, mañana, que serán fundamentales para comprender los planes del banco central. Los operadores locales también aguardan las actas del encuentro del Banxico, el jueves.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ⁠John Williams, dijo más temprano en una entrevista televisiva que le preocupa un poco menos la inflación debido a la caída de los precios de la energía que se espera y por el descenso de los precios del crudo.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas fortalecen al crudo. Las fuerzas de Ucrania atacaron a ocho petroleros rusos, y en la guerra de Oriente Medio, un buque Qatarí y un petrolero con bandera saudí fueron impactados cerca del estrecho de Ormuz por misiles de Irán.

"Hoy, el peso presenta un ligero sesgo bajista ante el avance del dólar, derivado de renovadas tensiones geopolíticas y el sentimiento de cautela entre los operadores. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.35 y 17.47", dijo en una nota Monex Grupo Financiero.