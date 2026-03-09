Violencia laboral: El obstáculo invisible que frena el ascenso profesional de las mujeres

Cuando la violencia laboral aparece, el talento no es suficiente para permanecer en una empresa, especialmente en el caso de las mujeres, quienes se enfrentan a una escalera corporativa compuesta de obstáculos nutridos por estereotipos, brechas y sesgos que dañan su confianza e impiden su crecimiento profesional.

Estas agresiones son un conjunto de comportamientos en el lugar de trabajo que causan daño físico, psicológico, sexual y económico que afecta más a las mujeres. Fátima Masse, cofundadora de Noubi Advisors, reconoce que se trata de una violencia cotidiana que se traduce en “bromas desagradables, comentarios feos, miradas y trato despectivo hasta hostigamiento sexual”.

Experimentar cualquier tipo de violencia aumenta la probabilidad de deserción laboral. La investigación Violencia laboral de género como factor que inhibe la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, publicada en la Revista de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, señala que la violencia física, la agresión más intimidante, aumenta un 4% la probabilidad de renuncias.

Señala que, aunque esta es la forma de violencia más grave, es la que tiene menor frecuencia, ya que las más comunes son microagresiones, las cuales se registran a diario; estas van desde interrupciones constantes y cuestionamientos al criterio, hasta bromas hirientes, que perpetúan el techo de cristal.

Es común que las mujeres se estanquen en puestos que están por debajo de su potencial y a medida que las posiciones son más altas, más se acentúa la brecha, afirma Alix Trimmer, fundadora de Laboral Interseccional (LAIN). “Las violencias laborales siguen siendo de las principales causas por las que una persona, específicamente las mujeres, dejan sus trabajos”.

Efectos en el desarrollo profesional

Al menos 54% de las trabajadoras ha sentido que su género le ha impedido avanzar profesionalmente, revela La Radiografía: Mujeres en el Trabajo de Buk, y destaca que se les suele dar menos crédito por su trabajo o ideas con respecto de sus pares hombres, lo cual aumenta el sentimiento de inseguridad y desconfianza.

La investigación Rompiendo el techo de cristal de la revista Perspectivas en la gestión de la información sanitaria, detalla que el acoso y microagresiones dañan la autoestima y seguridad, lo que lleva a un menor deseo de tomar riesgos o solicitar ascensos, tanto que menos del 5% de los puestos de alta dirección lo ocupan ellas.

La publicación refiere que en el caso de las mujeres que alcanzan puestos directivos, estos se concentran en áreas de Recursos Humanos o investigación, los cuales “no forman parte de la trayectoria profesional habitual hacia puestos ejecutivos” y su remuneración tiende a ser inferior a la de sus homólogos masculinos, quienes suelen poner la primera barrera.

A decir de Trimmer, la violencia laboral está estrechamente relacionada con las personas en posiciones de poder. “Si esta persona que violenta a otra es su superior jerárquica, existe una amplia posibilidad de que, si la otra persona no accede o responde, no le permita ascender o bloquee el crecimiento dentro del centro de trabajo”.

Al respecto, Masse opina que por la sociedad y las normas de género, las mujeres dudan en denunciar, especialmente a sus jefes, porque temen que no les crean. “Dudamos: ‘¿Me habré ido vestida correctamente?’, ‘Igual no me debía haber quedado más tarde’. Cuestionamientos que no deberían ocurrir”.

“Cuando hay subordinación es cuando la duda y la sensación de ‘quién sabe cómo lo vayan a tomar’ genera mucha más preocupación. Se merma la confianza y cuando llega la hora en la que podrías hablar, simplemente no lo haces porque ya ni siquiera confías en ti misma”, puntualiza.

El estudio Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica de KPMG muestra que el 44% de las mujeres no permanece en posiciones de liderazgo por discriminaciones basadas en estereotipos, microagresiones o sesgos, además un 38% se enfrenta a la desigualdad de oportunidades ante sus pares en proyectos de alto impacto.

Asimismo, tres de cada 10 se enfrenta a autolimitaciones por falta de autoestima, confianza y burnout.

Las secuelas de la violencia laboral

La cofundadora de Noubi Advisors subraya que la exposición constante a comentarios que desvalorizan, ignoran o la asignación de tareas irrelevantes “invisibiliza a las mujeres para seguir creciendo o hacer mejor su trabajo”, un desgaste emocional que se traduce en renuncias.

Marcharse no basta, el daño queda. “Aunque se encuentre fuera del espacio laboral, la autoestima y confianza se ven mermadas por la experiencia, entonces incorporarse a un nuevo trabajo con otra visión puede costar”, agrega la fundadora de LAIN, quien sostiene que se adquiere un miedo latente de volver a ser víctima.

Las expertas reconocen que la falta de participación de las mujeres en carreras STEM podría relacionarse con la violencia laboral. “Es una industria preponderantemente machista”, apunta Trimmer. En tanto Masse invita a revisar: “si la tasa de rotación de mujeres es mucho más alta que la de los hombres, está pasando algo”, destaca.

Coinciden en que para atender el problema se requiere visibilizarlo, que las mujeres alcen la voz, las empresas respeten las regulaciones existentes y cuenten con protocolos de atención de forma que se pondere el trabajo digno para todas las personas.