Peso mexicano se deprecia levemente ante avance del dólar por preocupaciones sobre la guerra

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local cede terreno levemente por el avance global del billete verde, en medio de temores al posible ⁠escalamiento de la guerra en Oriente Medio y sus efectos en la inflación y el crecimiento.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6003 unidades por dólar. Frente al cierre oficial de 17.5903 unidades de ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), eso deja para la moneda una moderada pérdida de un centavos, equivalentes a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.6793 unidades y un nivel mínimo de 17.5273. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, avanza 0.17% hasta 99.10 unidades.

"Hoy, el peso mexicano muestra una corrección frente al dólar estadounidense, en sintonía con la mayoría de las divisas de economías emergentes, a medida que persiste un sentimiento de cautela entre los inversionistas", dijo en un reporte esta mañana Monex Grupo Financiero.

Preocupaciones sobre la guerra

El peso había estado recuperando terreno en las dos jornadas previas, gracias a comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el lunes que la guerra contra Irán avanzaba rápido y podría terminar antes de las cuatro semanas estimadas inicialmente.

Autoridades iraníes mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un cruce fundamental para estabilizar los precios del petróleo, y el gobierno de ese país afirmó que haría que el barril de crudo se elevara hasta 200 dólares si Estados Unidos e Israel no desisten de las hostilidades.

En este contexto, también emergían dudas sobre su un plan de la Agencia Internacional de la Energía para liberar reservas podría compensar una crisis del suministro derivada del conflicto. El precio del petróleo estadounidense de referencia WTI avanzaba 3.74% a 86.57 dólares.

Inflación en Estados Unidos

En las cifras del día, hoy en Estados Unidos se dio a conocer que los precios al consumidor subieron en febrero debido al alza de la gasolina por las expectativas sobre las tensiones en la región de Oriente Medio, que devinieron en la guerra y que amenazan con más presiones.