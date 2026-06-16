BMW anuncia expansión e su planta en San Luis Potosí con nuevos modelos eléctricos

A diez años de la colocación de su primera piedra, la planta de BMW en San Luis Potosí se consolidó como un referente de manufactura avanzada y ahora emprende una nueva expansión para la fabricación de la SUV BMW iX3 y el sedán deportivo BMW i3. Hecho que consolida el papel estratégico de México dentro del futuro de la movilidad global.

Con la inversión por 800 millones de euros, BMW San Luis Potosí se convertirá en la primera planta automotriz premium en México en producir vehículos totalmente eléctricos y baterías de alto voltaje, dijo la automotriz alemana.

México se prepara para la siguiente década de la electromovilidad y partir de 2027, la fábrica de BMW en SLP producirá dos modelos de la plataforma Neue Klasse.

“La siguiente etapa de BMW Group Planta San Luis Potosí estará marcada por la expansión de sus capacidades para la integración de vehículos eléctricos en nuestra línea de producción. Esta adaptación tecnológica y organizacional nos permitirá fortalecer aún más a nuestro equipo y optimizar nuestros procesos frente a un entorno cada vez más volátil”, afirmó Klaus von Moltke, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí.

Agregó: “Estamos preparando a la planta para el futuro, fortaleciéndola y haciéndola aún más competitiva en un entorno global en constante cambio”.

BMW inició operaciones en San Luis Potosí en 2019 y ha logrado posicionarse como un referente en la región por su flexibilidad, sostenibilidad y alta eficiencia, gracias a la integración de una serie de innovaciones digitales y tecnologías como manufactura aditiva (a través de impresión 3D), inteligencia artificial y robots colaborativos, entre otros.

De la mano de sus cerca de 3,700 asociados, en estas instalaciones se ensamblan el BMW Serie 3 Sedán, además de los modelos BMW Serie 2 Coupé y BMW M2 de forma exclusiva para el mercado global.

El Grupo alemán ha producido más de 550,000 vehículos premium para mercados internacionales, incorporando a lo largo de los años nuevos modelos para atender la demanda global, entre ellos el BMW Serie 3 así como el M2 y el Serie 2 Coupé, estos dos últimos producidos exclusivamente en México y exportados a clientes de todo el mundo, además del BMW M2 Racing y el BMW M2 CS, versiones de producción limitada.

“Hace diez años comenzamos a construir una planta; hoy vemos el impacto de haber construido una comunidad de talento, innovación y colaboración que ha contribuido al crecimiento de San Luis Potosí y al fortalecimiento de la industria automotriz mexicana. Lo más importante de esta historia no son únicamente los vehículos que producimos, sino las personas que han hecho posible este proyecto y las oportunidades que hemos creado juntos.”, señaló Klaus von Moltke.

Más de 1,200 jóvenes han participado en programas de prácticas profesionales y más de 570 aprendices han concluido el Programa de Capacitación Vocacional Dual inspirado en el modelo alemán de formación técnica con una tasa de contratación del 95%, destacó BMW.