El CEO de Ford confirma: los autos de mejor calidad no son los de EU, son los hechos en México

Ford atraviesa una de las crisis de calidad más serias de su historia reciente: hace unos meses rompió el récord de más llamados a revisión en un solo año en Estados Unidos. En medio de ese contexto, el propio CEO de la marca, Jim Farley, hizo una declaración que sorprendió al mercado: los productos Ford de mejor calidad no son los estadounidenses, sino los que se arman en México y China.

Qué dijo Jim Farley sobre las plantas mexicanas

Ford Mustang Mach-E | Hecha en MéxicoTom-Egil Jensen

En entrevista con The Detroit News, Farley afirmó que las plantas mexicanas y chinas son, de forma constante, las que mejor siguen los procesos de producción y las que resuelven los problemas de calidad directamente en la línea de armado.

El directivo señaló que uno de los factores decisivos es la cultura laboral. En algunos países esa cultura favorece el trabajo en equipo y la detección temprana de fallas, mientras que en otras locaciones puede interferir con los objetivos de calidad y producción.

La tecnología y la IA, clave en la ventaja de México y China

Ford Bronco Basecamp | Hecha en China

Farley destacó otro elemento que explica la diferencia: la adopción de inteligencia artificial. Según el CEO, los trabajadores en México y China están aplicando cada vez más las ventajas de la IA en sus procesos, mientras que en Estados Unidos todavía la perciben como un riesgo.

Aun así, Farley fue claro en un punto: la IA no sustituye a los trabajadores experimentados y hábiles, sino que funciona como una herramienta para facilitarles el trabajo.

¿Qué está haciendo Ford para mejorar la calidad en EE.UU.?

Ford Maverick | Hecha en México

Lejos de resignarse, Ford tiene en marcha un fuerte proceso de capacitación y reestructuración en sus plantas estadounidenses para alcanzar —o incluso superar— el nivel de calidad de sus fábricas en el extranjero.

El esfuerzo ya empieza a dar resultados: después de años en los últimos lugares del estudio de Calidad Inicial de J.D. Power, la marca logró colocarse en el primer lugar en la edición más reciente.

La declaración de Farley es, en la práctica, un respaldo público a la mano de obra mexicana dentro de una de las automotrices más grandes del mundo. Para el consumidor local, es una señal de que los vehículos producidos en México no solo cumplen los estándares de Ford, sino que marcan la pauta de calidad que el resto de las plantas de la marca busca igualar.