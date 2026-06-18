BMW fabricará dos nuevos modelos eléctricos de su Neue Klasse en México

BMW producirá autos eléctricos en México a partir de 2027. La marca alemana confirmó que su planta de San Luis Potosí fabricará los nuevos BMW iX3 e i3 de la Neue Klasse, justo cuando se cumplen diez años de la colocación de la primera piedra del complejo.

La decisión refuerza el papel de México como uno de los centros de manufactura más importantes de BMW a nivel global. Desde San Luis Potosí, la marca no solo abastece a la región: también exporta vehículos a otros continentes. Sumar la producción de eléctricos a este sitio marca el inicio de una nueva etapa para la operación mexicana.

La inversión que preparó la producción modelos eléctricos en México

Planta BMW San Luis Potosí | BMW

En 2023, BMW anunció una inversión de 800 millones de euros para añadir a la planta de San Luis Potosí la capacidad de producción de autos eléctricos y baterías de alto voltaje. Con esa ampliación, la huella de la marca en el sitio crecerá otros 110 mil metros cuadrados.

Esa inversión es la base de lo que ahora se confirma: la fabricación local de los BMW iX3 e i3 de la Neue Klasse. Las primeras unidades de la iX3 que se venderán en México, mientras arranca la producción nacional, serán fabricadas en Hungría.

Qué es la Neue Klasse de BMW

BMW iX3 2027Uwe FischeR

La Neue Klasse representa toda una nueva era de productos para BMW. Renueva plataformas, motores, software y una larga lista de componentes que definirán a la marca de ahora en adelante.

El nombre es un homenaje a los modelos que llevaron esa misma denominación por primera vez en 1961. Aquellos autos fueron clave para sacar a BMW de los problemas financieros que arrastraba desde finales de los años 50, acercaron a la marca al segmento premium y refinaron la dinámica de manejo que la caracteriza hasta hoy.

10 años de BMW en México: empleo, exportaciones y apoyo al talento

Línea de ensamblaje en la planta de San Luis Potosí

Desde que se colocó la primera piedra de la planta de San Luis Potosí, BMW ha generado cerca de 32 mil empleos indirectos a través de proveedores de logística, construcción, comercio y servicios especializados. Hoy la marca emplea de forma directa a cerca de 3,700 personas.

El impacto en la región es notable. El municipio de Villa de Reyes, donde se ubica la planta, aumentó sus exportaciones en 1,600%. Al cierre de 2025, ese municipio concentraba el 42% de las exportaciones totales y el 30% de la producción bruta del estado.

Para impulsar el talento local, BMW Group ha desarrollado programas de prácticas profesionales en los que han participado más de 1,200 jóvenes. Su Programa de Capacitación Vocacional Dual ha formado a más de 570 aprendices, de los cuales el 95% termina contratado por la empresa.

La marca también respalda iniciativas de educación, desarrollo comunitario, deporte y cultura. En total, más de 220 mil personas en San Luis Potosí se han beneficiado de estas acciones.