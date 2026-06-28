Netflix renueva su catálogo en julio de 2026: estos son los principales estrenos

Netflix prepara un amplio catálogo de estrenos para julio de este año, con producciones originales, nuevas temporadas y películas que abarcan géneros como el misterio, la comedia, el drama, el anime y el romance.

Entre los lanzamientos más esperados figura Enola Holmes 3, que marcará el regreso de la detective interpretada por Millie Bobby Brown con un nuevo caso ambientado en Malta, además, apostará por contenido internacional y producciones exclusivas que llegarán a lo largo del mes, con el objetivo de fortalecer su oferta durante el periodo vacacional de verano.

Series, películas y documentales

Conoce todo lo que la plataforma de streaming trae en el mes de julio:

01 de julio:

Enola Holmes 3 / película .

Los peores vecinos del mundo / documentales y especiales .

05 de julio:

Destellos del mañana / serie .

07 de julio:

Más vale tarde que solteros – T2 / serie .

08 de julio:

Hasta el final / película .

No tengo miedo / serie .

09 de julio:

L a casa de la pradera / serie .

10 de julio:

Naufragio: Pesadilla en el mar / documentales y especiales .

12 de julio:

Susana y Elvira: Sin plan B / película .

13 de julio:

Hot Ones: Extra Heat : Season 1 / serie .

Home Run Derby 2026 de la MLB / evento en vivo .

14 de julio:

El mariscal – T3 / serie .

16 de julio:

El Halcón / serie .

17 de julio:

Heartstopper Forever / película .

23 000 vidas / película .

El mapa de los anhelos / serie .

El palacio del este / serie .

21 de julio:

WWE: Increíble - T3 / serie .

22 de julio:

GIGN: Unidad de élite / serie .

El otro padre / serie .

Una tóxica historia de amor / documentales y especiales .

23 de julio:

Nueva vida en Ransom Canyon –T2 / serie .

24 de julio:

72 horas / película .

Los creyentes / película .

29 de julio: