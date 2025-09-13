Emmy 2025: favoritos, nominados y lo que esperar de la entrega este 14 de septiembre

La 77ª edición de los premios Emmy ya tiene fecha se celebrará este domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, en una gala que promete ser una de las más reñidas de los últimos años, conducida por el comediante Nate Bargatze, quien debutará en los premios.

La ceremonia principal se transmitirá por CBS y estará disponible vía Paramount+, para comenzar en Estados Unidos a las 8:00 p.m. ET (6:00 p.m. hora del centro de México), con una alfombra roja que estará abrirá unas horas antes.

Nominados y favoritos

La Academia de la Televisión estadounidense reveló a los nominados de las diferentes categorías; estas son algunas de las producciones, actores y tendencias que más destacan este año:

Series más nominadas

Severance, de Apple TV+, lidera con 27 nominaciones, seguida de The Penguin con 24, y The Studio y The White Lotus con 23 cada una.

Drama

Títulos como Severance, The Last of Us, Andor, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus compiten fuertemente.

Comedia

Se espera una intensa lucha entre The Studio, Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Only Murders in the Building, Shrinking y What We Do in the Shadows.

Actores destacados

Pedro Pascal (por The Last of Us), Kathy Bates, Sterling K. Brown, Bella Ramsey, Adam Scott, Jeremy Allen White, entre otros. Javier Bardem también aparece como nominado por su papel en Monsters: The Lyle & Erik Menendez Story.

La gala no solo coronará a lo mejor de la pantalla chica, sino que también marcará hitos: The Studio se consolida como la comedia debutante más nominada en la historia, mientras que varias figuras logran su primera candidatura. Con favoritos claros y posibles sorpresas, la entrega promete una noche de grandes emociones y duelos memorables.