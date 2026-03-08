Premios Oscar 2026: ¿Qué son y cuándo se entregan los Premios Científicos y Técnicos de la Academia?

Mientras la atención del público suele concentrarse en la ceremonia principal de los Premios Oscar, existe otro reconocimiento clave dentro de la industria del cine: los Premios Científicos y Técnicos de la Academia, que distinguen a las innovaciones tecnológicas que transforman la manera en que se hacen las películas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que 15 logros científicos y técnicos, representados por 27 personas galardonadas, serán reconocidos durante la ceremonia anual de estos premios, que se realizará el martes 28 de abril de 2026 en el Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles.

Qué son los Premios Científicos y Técnicos de la Academia

Los Scientific and Technical Awards son distinciones que la Academia entrega desde 1931 para reconocer a personas, empresas o equipos cuyas innovaciones tecnológicas han contribuido de forma significativa y duradera al desarrollo del cine.

A diferencia de los Oscar tradicionales -que premian actuaciones, dirección o producción-, estos reconocimientos se enfocan en herramientas, software, procesos técnicos y avances científicos que permiten mejorar la producción cinematográfica.

Entre las categorías que conforman estos premios se encuentran:

Scientific and Technical Service Award

Technical Achievement Award

Scientific and Engineering Award

Según la Academia, estas innovaciones permiten que los cineastas lleven historias más complejas y visualmente impactantes a las pantallas de todo el mundo.

“El impacto de estas contribuciones técnicas se refleja en cada etapa del proceso cinematográfico”, destacaron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución, al anunciar a los ganadores de este año.

Innovaciones que transforman la industria del cine

Entre los avances reconocidos en 2026 se encuentran desarrollos tecnológicos aplicados a efectos especiales, animación, sonido, iluminación digital y herramientas de producción.

Por ejemplo, varios premios distinguen dispositivos pirotécnicos sin plomo utilizados para recrear impactos de bala en escenas de acción. Estos dispositivos, desarrollados por especialistas como Brent Bell, Josef Köhler e Ian Medwell, representan una alternativa más segura y menos tóxica, adaptada a estándares ambientales y de seguridad actuales.

También se reconocieron avances en renderizado y creación de materiales digitales utilizados en efectos visuales. Investigadores y desarrolladores vinculados a estudios como Wētā FX, Industrial Light & Magic y Framestore crearon sistemas de materiales por capas que permiten generar texturas más realistas y complejas en imágenes generadas por computadora.

En el ámbito de la animación, herramientas desarrolladas por Sony Pictures Imageworks y DreamWorks Animation permiten aplicar estilos artísticos únicos a gran escala en películas animadas.

Tecnología para sonido, iluminación y postproducción

Los premios de este año también incluyen avances en restauración de audio y edición de sonido. Programas como dxRevive Pro, por ejemplo, ayudan a restaurar diálogos grabados durante el rodaje, reduciendo la necesidad de volver a grabar voces en estudio durante la postproducción.

Otras herramientas premiadas optimizan el ensamblaje automático de audio digital, el emparejamiento de archivos de audio y video, y la organización de materiales sonoros dentro de los procesos de edición.

En el campo de la iluminación digital, el trabajo del investigador Paul Debevec fue reconocido por su contribución pionera al desarrollo de técnicas de iluminación basada en imágenes de alto rango dinámico (HDR), fundamentales para lograr mayor realismo en gráficos generados por computadora.

Un reconocimiento clave para la innovación cinematográfica

Entre los premios de mayor nivel de este año destaca el Scientific and Engineering Award, otorgado a Jamie Caliri y Dyami Caliri por el desarrollo del software Dragonframe, una plataforma que ha revolucionado la animación stop-motion al integrar herramientas precisas para capturar y controlar cada movimiento en este tipo de producciones.

A diferencia de otras categorías del Oscar, los logros premiados en los Scientific and Technical Awards no necesitan haberse desarrollado en un periodo específico reciente. En cambio, deben demostrar que han aportado valor real y duradero al proceso de creación cinematográfica.

Con estos reconocimientos, la Academia subraya que detrás de cada gran película no solo hay talento artístico, sino también innovación tecnológica que hace posible el cine moderno.