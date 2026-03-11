Goodyear al borde de la huelga: Trabajadores exigen 15% y denuncian un "rezago salarial histórico"

El próximo 23 de marzo, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Goodyear México podría estallar la huelga en la llantera instalada en San Luis Potosí. La decisión surge ante la ruptura de las negociaciones salariales correspondientes a 2026 y la falta de voluntad de la empresa para resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los empleados.

En conferencia de prensa los trabajadores denunciaron que la administración de Recursos Humanos de la tercera productora de neumáticos a nivel mundial ha mostrado una actitud de cerrazón en el presente ciclo. De acuerdo con la representación de los trabajadores, la compañía inició las conversaciones con una propuesta de incremento de apenas 1%, cifra que frente a una inflación de 3.69% representaba en los hechos una reducción real del salario de 2.69 por ciento.

Tras varias rondas de diálogo, la oferta patronal se estancó en 4.7%. Para el sindicato, este monto es insuficiente, ya que apenas supera por un punto porcentual al índice inflacionario, lo que frena la dinámica de recuperación salarial que se había logrado en los dos años previos bajo la administración de la Liga.

La postura sindical subraya una disparidad histórica en los ingresos: mientras que por decreto presidencial los salarios mínimos han recuperado 116.4 % de su valor real, los salarios contractuales en Goodyear apenas han avanzado 15.2% en un periodo de siete años, lo que equivale a un aumento real de tan solo 2.18% anual.

La comisión negociadora argumentó que el esfuerzo de la base trabajadora en San Luis Potosí permitió que en 2025 la empresa distribuyera dividendos a sus accionistas que no se generaron en otras regiones del mundo. Por ello, mantienen una petición de incremento del 15 por ciento, bajo la premisa de que los obreros deben beneficiarse de la riqueza que generan y superar el rezago heredado de la anterior representación de la CTM.

A pesar del emplazamiento, el sindicato manifestó su disposición de mantener un diálogo serio para alcanzar una negociación verdadera, rechazando cualquier intento de imposición por parte de la empresa, que declaró concluidas las pláticas de manera unilateral pese a existir un compromiso de continuidad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.