México quiere seguir el ejemplo de Australia y prohibir redes sociales a menores: ¿ha sido efectiva la medida?

La discusión sobre restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales continúa en México. Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó con el debate sobre una posible regulación para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso compulsivo de estas plataformas, tomando como referencia la experiencia de países como Australia.

Desde diciembre de 2025, Australia exige que los usuarios tengan al menos 16 años para abrir cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, Reddit, Twitch y YouTube. La legislación no sanciona a los menores ni a sus familias, sino que obliga a las empresas tecnológicas a impedir el acceso mediante mecanismos de verificación de edad. En caso de incumplimiento, las compañías pueden enfrentar multas de hasta 54.6 millones de dólares australianos.

El modelo australiano ya comienza a influir en otros países incluyendo Francia -que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026-y recientemente Reino Unido que anunció la preparación de una regulación inspirada en ese esquema, aunque con restricciones adicionales para funciones como transmisiones en vivo, contacto de desconocidos con menores y algunas herramientas presentes en plataformas de videojuegos.

Sin embargo, los primeros resultados de la política australiana han abierto un debate sobre su efectividad.

Un informe de la Molly Rose Foundation, organización británica enfocada en la prevención del suicidio juvenil, la seguridad en línea y la rendición de cuentas de las empresas tecnológicas, encontró que el 61% de los adolescentes australianos de entre 12 y 15 años que tenían cuentas antes de la entrada en vigor de la ley continúa accediendo a al menos una plataforma restringida. Además, siete de cada 10 aseguraron que fue "fácil" eludir las restricciones y el 51% afirmó que la prohibición no mejoró su seguridad en internet. La investigación también identificó una reducción inicial en el tiempo que algunos menores pasan en línea, aunque sin evidencias claras de mejoras en su bienestar.

Ante estos resultados, la organización recomendó al gobierno británico priorizar regulaciones dirigidas al diseño de las plataformas antes que replicar una prohibición similar.

Aun así, las autoridades australianas sostienen que la restricción forma parte de una estrategia más amplia de protección infantil.

"Si bien es importante, la edad mínima para usar las redes sociales es solo una parte del marco más amplio de seguridad en línea que Australia está construyendo. Esto incluye la amplia labor de educación y divulgación de eSafety, así como nuestro trabajo directo con educadores, la policía y la comunidad en general", publicó Julie Inman Grant, comisionada de Seguridad en Internet de Australia.

Expertos plantean regular el diseño de las plataformas

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a Jonathan Haidt, profesor de Psicología de la Universidad de Nueva York y autor de La generación ansiosa; así como al ingeniero mexicano Arturo Béjar, exdirector de Ingeniería de Protección y Cuidado en Facebook, para aportar elementos al debate.

Haidt pidió centrar la discusión en el funcionamiento de las plataformas y no únicamente en restringir su acceso.

"Mi consejo es que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Podríamos aprovechar el ejemplo de Indonesia que enumera las funcionalidades inapropiadas para los niños como hablar con desconocidos".

Por su parte, Arturo Béjar sostuvo que las plataformas han sido diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios.

"El diseño de estas plataformas ha evolucionado a través del tiempo y ahorita está construido con 6 ingredientes, ingredientes que juntos causan adicción y uso compulsivo".

Béjar explicó que entre esos elementos se encuentran el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones constantes y los mecanismos de validación social, herramientas que, dijo, favorecen un uso prolongado de las aplicaciones.

Sheinbaum adelantó que el gobierno mantendrá el debate durante las próximas semanas con la intención de definir una propuesta en la que participen diversos sectores de la sociedad.

"La mañanera de los lunes la estamos dedicando a este tema, para que madres, padres de familia conozcan, niñas, niños, jóvenes, ustedes, y que se discuta qué hacer en México para proteger a las y los niños, a los adolescentes de esta adicción que provoca las redes sociales y las plataformas", puntualizó.