Alistan embargo y posterior remate de hotel Parnassus en Cancún

Cancún, QRoo.- Un Tribunal Laboral emitió sentencia a favor de los trabajadores en huelga del Hotel Parnassus (Golden Parnassus), por lo que el proceso avanza hacia el embargo del inmueble ubicado en el kilómetro 14.5 de la Zona Hotelera.

Una vez cumplidos los plazos legales de 15 días, podrá iniciarse el embargo y, posteriormente, el remate del hotel para cubrir los adeudos laborales de más de 140 trabajadores afectados. Así lo informó el líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, quien confirmó que ya se presentó la solicitud de ejecución de sentencia.

La abogada Carime Albarrán Toralva, coordinadora del Área Jurídica del sindicato, explicó que trascurrido ese periodo se procederá al embargo con el objetivo de realizar el remate y saldar los pagos pendientes.

González Cuevas señaló que la empresa interpuso un amparo, aunque hasta el momento no ha notificado formalmente al sindicato. El conflicto se originó en septiembre de 2025, cuando el personal inició una huelga por el incumplimiento en el pago de salarios retenidos, fondo de ahorro, propinas, vales de despensa y otras prestaciones de ley.

Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la CROC en Quintana Roo, destacó la unidad del sindicato y reafirmó el compromiso de proteger los derechos laborales, priorizando el diálogo. Los trabajadores en huelga agradecieron el apoyo recibido durante estos meses.

El líder nacional de la CROC entregó apoyos a los huelguistas y señaló que la gobernadora Mara Lezama se ha mantenido atenta al movimiento. El caso se perfila como el primero en el estado en el que un hotel llega a proceso de embargo y remate por un conflicto laboral.