Junta de Paz afirma que Israel no se retirará de Gaza hasta el desarme completo de Hamás

La retirada del ejército israelí de Gaza no se producirá hasta el desarme "completo" de Hamás, afirmó el lunes un mensaje de la Junta de Paz tras una reunión de este organismo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Apuntamos que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (...) no tendrá lugar hasta que el desarme sea completo, como Hamás se comprometió con los mediadores", publicó en la red social X este organismo ideado por el presidente estadounidense, Donald Trump.