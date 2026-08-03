Inversión minera en México cayó 3.3% durante 2025

La inversión minera en México cayó 3.3% en 2025, al pasar de 5,062.8 millones de dólares en 2024 a 4,896.4 millones de dólares, debido principalmente a un menor número de nuevos proyectos mineros y retrasos en la obtención de permisos, de acuerdo con el Informe Anual 2026 de la Cámara Minera de México (Camimex).

El reporte explica que esta caída se debe principalmente a la disminución de recursos destinados a nuevos desarrollos mineros, cuyo monto bajó 49.2%, mientras que la inversión en expansión de proyectos bajó 47.8 por ciento.

También registraron reducciones los rubros de desarrollo comunitario, con una caída de 22.4%, y energías limpias, con una disminución de 17.7 por ciento.

En contraste, la inversión en exploración creció 23.4%, los recursos destinados a capacitación y productividad aumentaron 62.8%, las inversiones en medio ambiente avanzaron 55.6% y la adquisición de maquinaria y equipo subió 38.5 por ciento.

Durante el año, las empresas mineras orientaron sus recursos principalmente al mantenimiento operativo, el desarrollo de obras subterráneas y la ampliación de operaciones existentes, en lugar de nuevos proyectos de gran escala.

Para 2026, la Camimex estima que la inversión minera alcanzará 6,402.19 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 30.8% frente a lo registrado en 2025.

Los principales destinos de inversión serían el mantenimiento, con 1,112.85 millones de dólares; la expansión de proyectos, con 975.85 millones; la adquisición de equipo, con 834.75 millones, y las acciones ambientales, con 735.1 millones de dólares.

La exploración también tendría un incremento, al pasar de 513.56 millones de dólares en 2025 a 630.35 millones en 2026, mientras que la inversión en nuevos proyectos aumentaría de 166.8 millones a 485.13 millones de dólares.

Durante la presentación del informe, la directora general de Camimex, Karen Flores, aseguró que la industria minera está lista para invertir más de 14,000 millones de dólares si se generaran las condiciones necesarias para desarrollar proyectos en México. Aunque no especifico el periodo en que se realizarían dichas inversiones.

En ese sentido, el presidente de la Camimex, Pedro Rivero, resaltó que uno de los principales retos para aumentar la inversión es avanzar en los permisos y en la exploración.

“La industria estima que el día de hoy tenemos alrededor de 11,000 millones de dólares que están detenidos en inversión en diversos proyectos que ahora no podemos hacer que despeguen porque no hemos llegado todavía a lograr éxito con las autorizaciones”, comentó durante la videoconferencia.

Agregó que, desde la publicación de la Ley Minera en 2023, el otorgamiento de nuevas concesiones ha tenido poca actividad.

“Eso es un problema para la industria porque el inicio de nuestra investigación de la posibilidad de existencia de minerales inicia con las concesiones mineras”, sostuvo.

“Si seguimos sobre la ruta de que las autorizaciones fluyan, entonces la inversión puede fluir y además se mandan señales positivas para que los inversionistas se animen”, abundó.

Pedro Rivero agregó que, adicionalmente, estiman que el sector minero podría invertir más de 40,000 millones de dólares al final de la década, tanto al desarrollo de nuevos proyectos como a la reinversión en operaciones existentes.

Karen Flores mencionó que México mejoró en el Índice de Atracción de Inversión del Instituto Fraser, al avanzar del lugar 49 al 36 entre 68 jurisdicciones evaluadas.

“Nos ubica hoy como la jurisdicción número 36 para invertir en minería avanzando significativamente 13 posiciones. Esa es una señal que consideramos va a ser muy bien vista hacia el exterior de nuestro país y nos ayudará a detonar algunas inversiones trabajando de la mano con las autoridades”, dijo la directiva.

Producción récord, pero con menor volumen

De acuerdo con el Informe Anual 2026 de la Camimex, el valor de la producción minero-metalúrgica alcanzó en 2025 un máximo histórico de 379,290.5 millones de pesos, un aumento de 21.2% respecto al año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los metales preciosos, cuyo valor aumentó 33.1%; la plata registró un incremento de 34.9% y el oro de 31.8 por ciento.

Los metales industriales crecieron 12.1%, apoyados por el desempeño del cobre, zinc y molibdeno, mientras que los minerales siderúrgicos aumentaron 11.5 por ciento.

Además, el Producto Interno Bruto minero registró una disminución de 3.2% durante 2025, acumulando tres años consecutivos de resultados negativos.

En materia fiscal, las aportaciones de la minería al país sumaron 78,135.9 millones de pesos, un aumento de 72.3% respecto a 2024, impulsado principalmente por el alza en los precios de los metales, sobre todo el oro y la plata.

El presidente de la Camimex resaltó que para mantener el crecimiento del sector será necesario fortalecer la exploración, desarrollar nuevos proyectos, seguir trabajando con las autoridades y generar condiciones de certeza para la inversión.

“Es fundamental impulsar la exploración, los nuevos proyectos y las condiciones de certeza para la inversión. El Plan México abre una oportunidad para fortalecer la industrialización nacional”, consideró.

La Cámara destacó que la minería aporta insumos para 192 cadenas productivas relacionadas con sectores como manufactura, electromovilidad, energías limpias e infraestructura tecnológica.

México produce más de 25 minerales prioritarios para el desarrollo industrial y cuenta con 12 minerales considerados críticos para Norteamérica, por lo que la Camimex destacó la oportunidad de aprovechar el Plan México y un eventual acuerdo con Estados Unidos en esta materia para fortalecer las cadenas de suministro de la región.

El país es el principal productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro, cobre, fluorita, celestita, molibdeno, zinc, barita, manganeso, yeso e hierro.