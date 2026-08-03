Sheinbaum abre investigación por daños al archivo histórico de Canal Once tras recuperar instalaciones

El Gobierno de México abrió carpetas de investigación para determinar si durante la ocupación de las instalaciones de Canal Once se ocasionaron daños al patrimonio histórico de la televisora pública. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, tras la recuperación pacífica del inmueble, las autoridades realizarán un inventario y una evaluación técnica del archivo audiovisual para conocer el alcance de las posibles afectaciones.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que trabajadores de Canal Once, encabezados por la dirección de la televisora, recuperaron las instalaciones sin enfrentamientos, luego de que permanecieran ocupadas desde el pasado 20 de mayo.

Tras una primera inspección, señaló que se encontraron indicios de afectaciones en el archivo histórico, con material videográfico roto y desordenado. Sin embargo, aclaró que aún no es posible determinar la magnitud del daño, ya que especialistas realizarán una evaluación técnica.

Asimismo, informó que el Ministerio Público y un notario público certificaron las condiciones en que fue recibido el inmueble, mientras que también se levantará un inventario de equipos, infraestructura y material audiovisual.

Sheinbaum confirma investigaciones por posible daño al patrimonio

La presidenta Sheinbaum indicó que las investigaciones no sólo buscan determinar las afectaciones al acervo histórico de Canal Once, sino también esclarecer el origen de los recursos que, según dijo, recibían algunas de las personas que permanecían dentro de las instalaciones.

La mandataria federal cuestionó que un movimiento estudiantil relacionado con demandas dirigidas al Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantuviera ocupado un medio público que no formaba parte de sus exigencias.

Además, reiteró que la Fiscalía será la encargada de determinar si existió daño al patrimonio de la nación y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Canal Once mantuvo su señal pese a la ocupación

Pese a la toma de las instalaciones, Canal Once nunca interrumpió sus transmisiones. La televisora continuó operando gracias al apoyo de otras dependencias gubernamentales que facilitaron espacios para mantener la programación al aire.

Una vez recuperada su sede, la institución anunció que iniciará una revisión integral de sus edificios, equipos de producción y material audiovisual para evaluar su estado y establecer las acciones necesarias para su conservación.

Continuará el diálogo con la comunidad del IPN

Aunque las instalaciones ya fueron recuperadas, Mario Delgado aseguró que las mesas de diálogo con estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional continuarán abiertas para atender sus demandas.

Mientras tanto, las autoridades federales avanzarán en las investigaciones para determinar si la ocupación provocó daños al archivo histórico de Canal Once y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.