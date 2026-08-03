México está lejos de la meta de reducir la informalidad laboral por debajo del 50% para el 2030

El mercado laboral mexicano se aleja de la meta de reducir la informalidad en 2030 a una tasa por debajo del 50% de la población ocupada debido a un repunte de las personas que se ocupan en micronegocios o sector informal sin prestaciones ni seguridad social, advierte la organización México, ¿cómo vamos? (MCV).

“El reto permanece y a pesar de que vemos el resultado positivo de la reducción en el tiempo desde 2005 de la informalidad, el reto que la meta establece (de reducir la informalidad) parece lejano para alcanzarlo en 2030 si no se establecen políticas para llegar a ella”, expuso Axel González Gómez, coordinador de Datos en MCV.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno actual establece como meta que para 2030 la tasa de informalidad se reduzca a 48.9%, recordó el especialista durante la presentación del estudio Informalidad laboral en México: ¿cómo vamos en 2026?

“Es es una meta ambiciosa (...) el actual gobierno propone una reducción de 5.5 puntos porcentuales en seis años. Sin embargo, en la evolución reciente de 2024 a 2026 lo que se observa es un estancamiento del indicador que no ha bajado del 54% e incluso se observa un repunte más cercano hacia el 55%”, explicó González Gómez.

"Ambiciosa, pero lejana" la meta de informalidad de 48.5% para 2030

A principios de 2026, la tasa de informalidad en México se ubicó en 54.8% de la población ocupada, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

En su informe, México ¿cómo vamos? menciona que desde 2005 -año desde que se lleva el registro del mercado laboral con la ENOE- hasta 2024 se registró una disminución de 4.5 puntos porcentuales, pero en los último dos años se observa un estancamiento.

“El sector informal ha ganado peso y persisten importantes brechas de ingreso, género y acceso a la formalidad. En años recientes se ha detenido la transición gradual hacia el empleo formal (...) este estancamiento desde 2024 dificulta el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”, precisa el documento.

De acuerdo con el informe, para conseguir la meta fijada por el Gobierno mexicano la informalidad laboral en 2026 debería ubicarse en niveles alrededor de 52.5%, más de dos puntos porcentuales por debajo del 54.8% registrado a inicios del año.

Repunte de la economía informal frena reducción del trabajo informal

El estancamiento de la tasa de la informalidad se explica por un repunte en la población que se ocupa en el sector informal de la economía, es decir, en micronegocios y actividades que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas.

Es justo el sector informal donde ha permanecido desde 2005 un estancamiento y recientemente un repunte de la población que se ocupa en este rubro.

A inicios de 2026, el 29.5% de la población ocupada se encontraba en el sector informal de la economía, mientras que en 2005 se ubicaba en alrededor de 28%.

“Este indicador ha tenido algunos periodos donde se reduce hacia el 27%, pero realmente este este indicador en concreto siempre ha permanecido estancado y en periodos recientes lo que se observa es un repunte hacia estos niveles a inicios de 2026 con ese 29.5%, es decir, que tres de cada 10 personas en México se emplean en el sector informal de la economía”, detalló Axel González Gómez.

Mientras que la reducción observada desde hace dos décadas se explica por un descenso de la población ocupada en el sector agropecuario y su paso a otros sectores de la actividad económica.

En 2005, la población ocupada de manera informal en el campo era de 13.6% y actualmente bajó a 8.7%. “La reducción de 4.5 más bien se explica en específico por una transición importante de este tipo de labores hacia otros sectores productivos de la economía”, expuso González Gómez.