México y Japón consolidan acuerdos en seguridad energética y combate al sargazo

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, reafirmaron la solidez de una relación que supera los cuatro siglos de historia y concretaron acuerdos de cooperación clave en materia energética, económica y ambiental.

Tras una reunión en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los cancilleres anunciaron que acordaron fortalecer la seguridad energética tras el envío de crudo mexicano y establecer un grupo de trabajo conjunto para modernizar sus vínculos comerciales.

El ministro japonés confirmó la llegada a Japón de un millón de barriles de petróleo mexicano, un compromiso pactado desde abril.

"Teniendo en cuenta la coyuntura actual en Oriente Medio, coincidimos en continuar y fortalecer nuestra cooperación en el sector energético", declaró en un mensaje a medios de comunicación.

Agregó que ambas naciones acordaron ampliar la cooperación en diversos ámbitos, como el fortalecimiento del diálogo en el ámbito científico y tecnológico.

Por su parte, Roberto Velasco aseguró que las dos naciones buscan consolidar la relación en el ámbito político, económico y de cooperación.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la primera ministra Sanae Takaichi, aspiramos a consolidar el diálogo político, económico y de cooperación científica y tecnológica. El diálogo este año ha sido constante y de alto nivel”, expresó.

Además, anunció la creación de un grupo de trabajo para fortalecer los vínculos en el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón y en la membresía compartida en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Este esfuerzo se verá complementado con el lanzamiento de un Diálogo Económico de Alto Nivel México-Japón, que pondrá el foco en sectores de vanguardia como la inteligencia artificial, la economía digital y la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

“Japón es el octavo socio comercial de México y el cuarto país con mayor inversión en México, el primero entre las economías de Asia-Pacífico. Con más de 1,600 empresas que generan cerca de 350,000 empleos, es un aliado estratégico en la construcción de prosperidad compartida”, enumeró Velasco.

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, las agencias JICA (Japón) y AMEXCID (México) pondrán en marcha un programa conjunto para enfrentar la crisis del sargazo en el mar Caribe, fortaleciendo las capacidades técnicas de ambos gobiernos para mitigar este problema ambiental.

Asimismo, México expresó su solidaridad con Japón tras los recientes sismos en la prefectura de Kumamoto.